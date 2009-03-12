«Тиррено – Адриатико». 3-й этап. Роглич выиграл, Йейтс – 2-й

Словенский велогонщик Примож Роглич одержал победу на третьем этапе «Тиррено – Адриатико».
«Тиррено – Адриатико»
3-й этап
Фоллоника – Треви, Италия
234 км
1. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 6.17,23
2. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,03
3. Тиш Бенот (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,06
4. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,07
5. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,10
6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – то же время...
10. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors)...
12. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)...
15. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,16
16. Михал Квятковски (Польша, Sky)...
18. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)
19. Дамиано Карузо (Италия, BMC)
20. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates)
21. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb)...
45. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2,15
46. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2,34
47. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2,45...
79. Степан Курьянов (Россия, Газпром-РусВело) – 7,08...
137. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 13,00...
140. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело»)...
143. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело»)
Общий зачет
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 10.52,22
2. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – то же время
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,03
4. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 0,08
5. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 0,09
6. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors)...
9. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,33
10. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,39...
12. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 0,44...
15. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,49...
19. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,53...
45. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,24
46. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,43...
49. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,54...
88. Степан Курьянов (Россия, Газпром-РусВело) – 10,16...
123. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 14,22...
143. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 17,27
144. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 17,56