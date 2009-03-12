Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    «Тиррено – Адриатико». 3-й этап. Роглич выиграл, Йейтс – 2-й

    Теги велошоссе результаты Винченцо Нибали Тиррено – Адриатико Ригоберто Уран Грег Ван Авермат Микель Ланда Газпром-РусВело Кристофер Фрум Сергей Фирсанов Герейнт Томас Игорь Боев Артем Ныч Михал Квятковски Александр Фолифоров Фабио Ару Дамиано Карузо Боб Юнгельс Николай Черкасов Том Дюмолен Адам Йейтс Степан Курьянов Александр Власов Тиш Бенот Примож Роглич

    Словенский велогонщик Примож Роглич одержал победу на третьем этапе «Тиррено – Адриатико».

    «Тиррено – Адриатико»

    3-й этап

    Фоллоника – Треви, Италия 

    234 км

    1. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 6.17,23
    2. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,03
    3. Тиш Бенот (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,06
    4. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,07
    5. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,10
    6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – то же время...
    10. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors)...
    12. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)...
    15. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,16
    16. Михал Квятковски (Польша, Sky)...
    18. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)
    19. Дамиано Карузо (Италия, BMC)
    20. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates)
    21. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb)...
    45. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2,15
    46. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2,34
    47. Николай Черкасов  (Россия, «Газпром-РусВело») – 2,45...
    79. Степан Курьянов (Россия, Газпром-РусВело) – 7,08...
    137. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 13,00...
    140. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    143. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело»)

    Общий зачет

    1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 10.52,22
    2. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – то же время
    3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,03
    4. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 0,08
    5. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 0,09
    6. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors)...
    9. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,33
    10. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,39...
    12. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 0,44...
    15. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,49...
    19. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,53...
    45. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,24
    46. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,43...
    49. Николай Черкасов  (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,54...
    88. Степан Курьянов (Россия, Газпром-РусВело) – 10,16...
    123. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 14,22...
    143. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 17,27
    144. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 17,56

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться