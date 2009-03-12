«Тиррено – Адриатико». 3-й этап. Роглич выиграл, Йейтс – 2-й

Словенский велогонщик Примож Роглич одержал победу на третьем этапе «Тиррено – Адриатико».

«Тиррено – Адриатико»

3-й этап

Фоллоника – Треви, Италия

234 км

1. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 6.17,23

2. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,03

3. Тиш Бенот (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,06

4. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,07

5. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,10

6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – то же время...

10. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors)...

12. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)...

15. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,16

16. Михал Квятковски (Польша, Sky)...

18. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)

19. Дамиано Карузо (Италия, BMC)

20. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates)

21. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb)...

45. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2,15

46. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2,34

47. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2,45...

79. Степан Курьянов (Россия, Газпром-РусВело) – 7,08...

137. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 13,00...

140. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело»)...

143. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело»)

Общий зачет

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 10.52,22

2. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – то же время

3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,03

4. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 0,08

5. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 0,09

6. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors)...

9. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,33

10. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,39...

12. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 0,44...

15. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,49...

19. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,53...

45. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,24

46. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,43...

49. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,54...

88. Степан Курьянов (Россия, Газпром-РусВело) – 10,16...

123. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 14,22...

143. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 17,27

144. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 17,56