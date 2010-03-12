Кэвендиш получил перелом ребра после падения на «Тиррено – Адриатико»

Британский гонщик Dimension Data Марк Кэвендиш сломал ребро и получил многочисленные повреждения во время падения на первом этапе многодневки «Тиррено – .

«Он получил много повреждений, ведь его скорость была примерно 55 км/ч. У него перелом седьмого ребра с правой стороны, множество царапин, повреждения мягких тканей на коленях, бедрах, руках, гематомы на лице», – рассказал доктор команды Джаррад ван Цуйдам.

Авария на «Тиррено-Адриатико» стала второй для британского велогонщика в 2018 году – две недели назад Кэвендиш получил сотрясение мозга после падения во время гонки в Абу-Даби.