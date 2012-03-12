«Тиррено – Адриатико». 2-й этап. Киттель победил, Саган – 2-й

Немецкий велогонщик Katusha-Alpecin Марсель Киттель победил на втором этапе «Тиррено – Адриатико».
«Тиррено – Адриатико»
2-й этап
Камайоре – Фоллоника, Италия
167 км
1. Марсель Киттель (Германия, Katusha-Alpecin) – 4.12,24
2. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – то же время
3. Джакомо Ниццоло (Италия, Trek – Segafredo)
4. Михал Квятковски (Польша, Sky)
5. Патрик Бевин (Новая Зеландия, BMC)
6. Якуб Марежко (Италия, Wilier Triestina – Selle Italia)...
15. Дамиано Карузо (Италия, BMC)
16. Степан Курьянов (Россия, Газпром-РусВело)...
32. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb)
33. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)...
35. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida)...
42. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)...
44. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates)...
51. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)...
54. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors)...
66. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)...
77. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело»)...
82. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело»)...
90. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело»)...
113. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,00...
139. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,20
Общий зачет
1. Патрик Бевин (Новая Зеландия, BMC) – 4.34,43
2. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – то же время
3. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)...
9. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,09...
12. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 0,15...
15. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,25...
30. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,45...
33. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)...
37. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,49...
73. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,25
74. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело»)
75. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело»)...
82. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,38...
113. Степан Курьянов (Россия, Газпром-РусВело) – 3,29...
126. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,43...
130. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 5,12