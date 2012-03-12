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    «Тиррено – Адриатико». 2-й этап. Киттель победил, Саган – 2-й

    Теги велошоссе результаты Винченцо Нибали Katusha-Alpecin Тиррено – Адриатико Ригоберто Уран Петер Саган Грег Ван Авермат Марсель Киттель Газпром-РусВело Кристофер Фрум Сергей Фирсанов Игорь Боев Джакомо Ниццоло Артем Ныч Михал Квятковски Александр Фолифоров Фабио Ару Дамиано Карузо Боб Юнгельс Николай Черкасов Том Дюмолен Степан Курьянов Александр Власов Якуб Марежко Патрик Бевин

    Немецкий велогонщик Katusha-Alpecin Марсель Киттель победил на втором этапе «Тиррено – Адриатико».

    «Тиррено – Адриатико»

    2-й этап

    Камайоре – Фоллоника, Италия 

    167 км

    1. Марсель Киттель (Германия, Katusha-Alpecin) – 4.12,24
    2. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – то же время
    3. Джакомо Ниццоло (Италия, Trek – Segafredo)
    4. Михал Квятковски (Польша, Sky)
    5. Патрик Бевин (Новая Зеландия, BMC)
    6. Якуб Марежко (Италия, Wilier Triestina – Selle Italia)...
    15. Дамиано Карузо (Италия, BMC)
    16. Степан Курьянов (Россия, Газпром-РусВело)...
    32. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb)
    33. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)...
    35. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida)...
    42. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    44. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates)...
    51. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)...
    54. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors)...
    66. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)...
    77. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    82. Николай Черкасов  (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    90. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    113. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,00...
    139. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,20

    Общий зачет

    1. Патрик Бевин (Новая Зеландия, BMC) – 4.34,43
    2. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – то же время
    3.  Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)...
    9. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,09...
    12. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 0,15...
    15. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,25...
    30. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,45...
    33. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)...
    37. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,49...
    73. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,25
    74. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело»)
    75. Николай Черкасов  (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    82. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,38...
    113. Степан Курьянов (Россия, Газпром-РусВело) – 3,29...
    126. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,43...
    130. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 5,12

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