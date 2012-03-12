«Тиррено – Адриатико». 2-й этап. Киттель победил, Саган – 2-й

Немецкий велогонщик Katusha-Alpecin Марсель Киттель победил на втором этапе «Тиррено – Адриатико».

«Тиррено – Адриатико»

2-й этап

Камайоре – Фоллоника, Италия

167 км

1. Марсель Киттель (Германия, Katusha-Alpecin) – 4.12,24

2. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – то же время

3. Джакомо Ниццоло (Италия, Trek – Segafredo)

4. Михал Квятковски (Польша, Sky)

5. Патрик Бевин (Новая Зеландия, BMC)

6. Якуб Марежко (Италия, Wilier Triestina – Selle Italia)...

15. Дамиано Карузо (Италия, BMC)

16. Степан Курьянов (Россия, Газпром-РусВело)...

32. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb)

33. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)...

35. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida)...

42. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)...

44. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates)...

51. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)...

54. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors)...

66. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)...

77. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело»)...

82. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело»)...

90. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело»)...

113. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,00...

139. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,20

Общий зачет

1. Патрик Бевин (Новая Зеландия, BMC) – 4.34,43

2. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – то же время

3. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)...

9. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,09...

12. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 0,15...

15. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,25...

30. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,45...

33. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)...

37. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,49...

73. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,25

74. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело»)

75. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело»)...

82. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,38...

113. Степан Курьянов (Россия, Газпром-РусВело) – 3,29...

126. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,43...

130. Игорь Боев (Россия, «Газпром-РусВело») – 5,12