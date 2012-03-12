Герейнт Томас: «Было бы проще просто избавиться от TUE»

Британский велогонщик Герейнт Томас считает, что мировому спорту нужно избавиться от терапевтических исключений на использование запрещенных препаратов (TUE).

«Все это рождает большие дебаты на тему этики. На мой взгляд, было бы проще просто избавиться от TUE. Избавиться от серого цвета, оставить только черное и белое.

Может, многие люди не согласятся со мной, но если ты постоянно страдаешь от астмы или аллергии, которые не лечатся разрешенными препаратами, то, может, твой организм просто не предназначен для тягот профессионального спорта?

Возможно, это будет нечестно, но на данный момент я вижу только такой выход», – рассказал Томас.