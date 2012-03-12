Кристофер Фрум: «Лапартьен должен был поделиться своими опасениями со мной лично, а не через СМИ»

Британский велогонщик Кристофер Фрум прокомментировал слова президента UCI Давида Лапартьена о допинговом деле гонщика.

Фрум продолжает участвовать в соревнованиях, несмотря на положительную допинг-пробу.

Лапартьен накануне сообщил, что «это будет кошмаром для велоспорта, если дело Фрума не будет решено до июля, а гонщик все это время будет соревноваться».

«Я понимаю, что это очень сложная ситуация, но, очевидно, что она должна была быть полностью конфиденциальной, но UCI вынес все это на всеобщее обозрение. Говоря о репутации велоспорта, думаю, что Лапартьен должен был поделиться своими опасениями со мной лично, а не через СМИ.

Я делаю все возможное со своей стороны, чтобы это дело было разрешено в кратчайшие сроки. Я выступаю потому, что это разрешено правилами. Те гонщики, которые были в подобной ситуации до меня, также продолжали выступать», – рассказал Фрум.

Повышенная доза сальбутамола до дела Фрума была обнаружена у Диего Улисси и Алессандро Петакки. Оба спортсмена были временно отстранены и не участвовали в соревнованиях во время разбирательств по своим делам.