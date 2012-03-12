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    Давид Лапартьен: «Надеюсь, допинговое дело Фрума будет решено до начала «Тур де Франс»

    Теги Тур де Франс Джиро д'Италия велошоссе допинг UCI Sky Кристофер Фрум Давид Лапартьен CADF

    Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьен прокомментировал результат расследования британского парламента о злоупотреблении терапевтическими исключениями в команде Sky, а также рассказал о том, как идет дело британца Кристофера Фрума.

    «У нас есть Антидопинговый фонд велоспорта, они уполномочены проводить расследования (CADF). Я бы хотел, чтобы они изучили это дело на предмет нарушения антидопинговых правил.

    В отчете говорится о том, что препараты использовались не для медицинской помощи, а для повышения производительности. Если так, то это неприемлемо для меня и для всей нашей философии, даже если кажется, что факта нарушения антидопинговых правил нет.

    Если ты используешь препараты, чтобы улучшить результаты, думаю, это и есть обман.

    Что касается дела Криса Фрума, то мы должны уважать его право защищать то, во что он верит. Поэтому это и занимает столько времени.

    Не уверен, что мы успеем принять решение до майского «Джиро», но надеюсь, что, по крайней мере, успеем до «Тур де Франс». Представьте, что он поедет в Италии, а зрители будут кричать в его сторону, или вообще придется его дисквалифицировать с гонки – довольно сложная ситуация для нашего спорта», – сказал Лапартьен.

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