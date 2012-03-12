Давид Лапартьен: «Надеюсь, допинговое дело Фрума будет решено до начала «Тур де Франс»

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьен прокомментировал результат расследования британского парламента о злоупотреблении терапевтическими исключениями в команде Sky, а также рассказал о том, как идет дело британца .

«У нас есть Антидопинговый фонд велоспорта, они уполномочены проводить расследования (CADF). Я бы хотел, чтобы они изучили это дело на предмет нарушения антидопинговых правил.

В отчете говорится о том, что препараты использовались не для медицинской помощи, а для повышения производительности. Если так, то это неприемлемо для меня и для всей нашей философии, даже если кажется, что факта нарушения антидопинговых правил нет.

Если ты используешь препараты, чтобы улучшить результаты, думаю, это и есть обман.

Что касается дела Криса Фрума, то мы должны уважать его право защищать то, во что он верит. Поэтому это и занимает столько времени.

Не уверен, что мы успеем принять решение до майского «Джиро», но надеюсь, что, по крайней мере, успеем до «Тур де . Представьте, что он поедет в Италии, а зрители будут кричать в его сторону, или вообще придется его дисквалифицировать с гонки – довольно сложная ситуация для нашего спорта», – сказал Лапартьен.