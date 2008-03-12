«Тиррено – Адриатико». 1-й этап. BMC победила в командной «разделке», Sky – 3-я, «Газпром-РусВело» – 19-я

Сегодня в Италии на 1-м этапе многодневки «Тиррено – Адриатико» американская BMC одержала победу в командной «разделке».

«Тиррено – Адриатико»

1-й этап

Камайоре, Италия

Командная гонка с раздельным стартом

21,5 км

1. BMC – 22.19

2. Mitchelton – Scott – 0,4

3. Sky – 0,10

4. Quick-Step Floors – 0,15

5. Sunweb – 0,25

6. Katusha-Alpecin – 0,28

7. Bora-Hansgrohe – 0,30

8. Trek-Segafredo – 0,39

14. «Астана» – 0,53...

19. «Газпром-РусВело» – 1,25

Общий зачет

1. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 22,19

2. Роан Деннис (Австралия, BMC) – то же время

3. Патрик Бевин (Австралия, BMC)

4. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)...

7. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,04...

12. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,09...

15. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 0,15...

22. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,25...

27. Марсель Киттель (Германия, Katusha – Alpecin) – 0,28...

31. Рафал Майка (Польша, BORA – hansgrohe) – 0,30...

43. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,45

46. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – то же время...

96. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,25

97. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело»)

98. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело»)

99. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)