«Тиррено – Адриатико». 1-й этап. BMC победила в командной «разделке», Sky – 3-я, «Газпром-РусВело» – 19-я

Сегодня в Италии на 1-м этапе многодневки «Тиррено – Адриатико» американская BMC одержала победу в командной «разделке».
«Тиррено – Адриатико»
1-й этап
Камайоре, Италия
Командная гонка с раздельным стартом
21,5 км
1. BMC – 22.19
2. Mitchelton – Scott – 0,4
3. Sky – 0,10
4. Quick-Step Floors – 0,15
5. Sunweb – 0,25
6. Katusha-Alpecin – 0,28
7. Bora-Hansgrohe – 0,30
8. Trek-Segafredo – 0,39
14. «Астана» – 0,53...
19. «Газпром-РусВело» – 1,25
Общий зачет
1. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 22,19
2. Роан Деннис (Австралия, BMC) – то же время
3. Патрик Бевин (Австралия, BMC)
4. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)...
7. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,04...
12. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,09...
15. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 0,15...
22. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,25...
27. Марсель Киттель (Германия, Katusha – Alpecin) – 0,28...
31. Рафал Майка (Польша, BORA – hansgrohe) – 0,30...
43. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,45
46. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – то же время...
96. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,25
97. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело»)
98. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело»)
99. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)