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    «Тиррено – Адриатико». 1-й этап. BMC победила в командной «разделке», Sky – 3-я, «Газпром-РусВело» – 19-я

    Теги велошоссе результаты Астана Katusha-Alpecin Тиррено – Адриатико Cannondale-Drapac Грег Ван Авермат Марсель Киттель Газпром-РусВело Кристофер Фрум Сергей Фирсанов Роан Деннис Александр Фолифоров Рафал Майка Боб Юнгельс Николай Черкасов Том Дюмолен Адам Йейтс Александр Власов Патрик Бевин

    Сегодня в Италии на 1-м этапе многодневки «Тиррено – Адриатико» американская BMC одержала победу в командной «разделке».

    «Тиррено – Адриатико»

    1-й этап

    Камайоре, Италия

    Командная гонка с раздельным стартом

    21,5 км

    1. BMC – 22.19
    2. Mitchelton – Scott – 0,4
    3. Sky – 0,10
    4. Quick-Step Floors – 0,15
    5. Sunweb – 0,25
    6. Katusha-Alpecin – 0,28
    7. Bora-Hansgrohe – 0,30
    8. Trek-Segafredo – 0,39
    14. «Астана» – 0,53...
    19. «Газпром-РусВело» – 1,25

    Общий зачет

    1. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 22,19
    2. Роан Деннис (Австралия, BMC) – то же время
    3. Патрик Бевин (Австралия, BMC)
    4. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)...
    7. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,04...
    12. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,09...
    15. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 0,15...
    22. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,25...
    27. Марсель Киттель (Германия, Katusha – Alpecin) – 0,28...
    31. Рафал Майка (Польша, BORA – hansgrohe) – 0,30...
    43. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,45
    46. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – то же время...
    96. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,25
    97. Николай Черкасов  (Россия, «Газпром-РусВело»)
    98. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело»)
    99. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)

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