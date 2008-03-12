Директор «Джиро»: «Не будем лицемерить, подиум-герл – всего лишь девушка, которая красиво улыбается»

Организаторы многодневки «Джиро д’Италия» заявили, что не планируют отказываться от участия подиум-герлз в в церемониях награждения гонщиков.

В прошлом году от практики участия девушек в чествовании спортсменов отказались организаторы «Вуэльты Испании». Организаторы «Тур де Франс» также заявляли о намерении уйти от данной традиции.

«Давайте не будем лицемерить. Это всего лишь девушка на подиуме, которая красиво улыбается, только и всего. Если бы это была проблема, мы бы рассмотрели ее», – сказал директор «Джиро» Мауро Веньи.