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    Директор «Джиро»: «Не будем лицемерить, подиум-герл – всего лишь девушка, которая красиво улыбается»

    Теги Тур де Франс Джиро д'Италия Мауро Веньи

    Организаторы многодневки «Джиро д’Италия» заявили, что не планируют отказываться от участия подиум-герлз в в церемониях награждения гонщиков. 

    В прошлом году от практики участия девушек в чествовании спортсменов отказались организаторы «Вуэльты Испании». Организаторы «Тур де Франс» также заявляли о намерении уйти от данной традиции. 

    «Давайте не будем лицемерить. Это всего лишь девушка на подиуме, которая красиво улыбается, только и всего. Если бы это была проблема, мы бы рассмотрели ее», – сказал директор «Джиро» Мауро Веньи. 

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