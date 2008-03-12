Михаэль Расмуссен: «Беда Sky в том, что они сами загнали себя в угол, заявив, что не потерпят допингистов в команде»

Бывший датский велогонщик Михаэль Расмуссен прокомментировал информацию о злоупотреблением терапевтическими исключениями велогонщиком Брэдли Уиггинсом.

«Использование Уиггинсом терапевтических исключений не особо соответствует тому, что было описано в его автобиографии. Уиггинс писал, что никогда не делал инъекций, за исключением вакцин.

Все это очень похоже на то, что можно было сделать, если бы вы хотели улучшить свои результаты на «Тур де Франс». Это очень удобно — болеть астмой в это время года», – отметил Расмуссен в эфире BBC, комментируя заявление Уиггинса о том, что ему пришлось воспользоваться препаратом от астмы во время сезона цветения аллергенных растений и деревьев.

«Проблема заключается в том, что он не нарушал правил со спортивной точки зрения, однако он перешел черту с медицинской точки зрения.

Беда для Sky в том, что они сами загнали себя в угол, заявив, что не потерпят допингистов в команде. Если бы они вели себя как все и не заявляли, что они белее белого или более святые, чем Папа римский, им бы сейчас было проще», – добавил Рассмуссен.