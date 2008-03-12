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    Флойд Лэндис: «Дело Уиггинса должно стать концом команды Sky. Уверен, их не будет на «Тур де Франс» в этом году»

    Теги Тур де Франс допинг Флойд Лэндис WADA Брэдли Уиггинс Sky

    Бывший американский велогонщик Флойд Лэндис поделился мнением насчет расследования комитета британского парламента о злоупотреблении терапевтическими исключениями командой Sky и британцем Брэдли Уиггинсом.

    «Не знаю, почему в докладе написано, что нарушения антидопинговых правил не было. По-моему, этот случай как раз попадает под данное определение.

    Они использовали препараты для повышения производительности, здесь нет никакой двусмысленности. Уиггинс должен лишиться титула победителя «Тур де Франс»-2012. Не знаю, как спортивные чиновники могут спускать это с рук. Нельзя будет воспринимать их всерьез, если не последует никаких действий.

    Вот, доклад перед нами, у WADA нет никакого другого выбора, кроме как отстранить Уиггинса и забрать титул. Если они будут следовать правилам, то так и поступят.

    Для таких парней, как Уиггинс, который был слишком тяжелым, к тому же не горняком, кортикостероиды могли быть настолько же действенны, как  стероиды, эритропоэтин и кровяной допинг. Потому что без них он не смог бы быть таким худым, весь эритропоэтин мира не помог бы ему в горах.

    Это должно стать концом Sky. На сто процентов уверен, что этой команды не будет на «Тур де Франс» в этом году», – сказал Лэндис.

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