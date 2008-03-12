UCI поддержал выводы доклада британского парламента в расследовании о злоупотреблении TUE

Международный союз велосипедистов ( ) поддержал антидопинговый доклад комитета парламента Великобритании.

«Выводы, содержащиеся в отчете (касающиеся велоспорта) поддерживают и усиливают озабоченность UCI по поводу возможного злоупотребления терапевтическими исключениями, в частности в отношении кортикостероидов.

Как отмечается в докладе, эти проблемы были затронуты еще в 2015 году в работе комиссии по реформированию UCI, очевидно, они актуальны и по сей день.

UCI разделяет озабоченность по поводу использования кортикостероидов в качестве болеутоляющих препаратов в велоспорте. Мы будем просить Всемирное антидопинговое агентства ( ) предпринимать дополнительные меры в отношении этих препаратов.

Эта тема особенно важна для президента UCI, в апреле он обсудит этот вопрос на встрече с главой WADA», – говорится в заявлении организации.

В докладе комиссии парламента Великобритании говорится о том, что гонщик и команда Sky могли злоупотреблять терапевтическими исключениями для того, чтобы повышать производительность во время соревнований.