Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Брэдли Уиггинс о терапевтических исключениях: «Я стал жертвой в охоте на ведьм. Живу сейчас как в аду»

    Теги велошоссе допинг Брэдли Уиггинс Sky

    Британский велогонщик Брэдли Уиггинс прокомментировал обвинения парламента Великобритании в свой адрес в том, что злоупотреблял терапевтическими исключениями (TUE) на использование запрещенных препаратов.

    «Я никогда за свою карьеру не переступал черту спортивной этики. Я на сто процентов отрицаю эти обвинения. Это все специально, кто-то просто хочет очернить мое имя.

    Я стал жертвой в охоте на ведьм. Над моими детьми насмехаются из-за этого в школе. На все это ужасно смотреть. Я живу сейчас, как в аду.

    Мне кажется, что у меня даже было бы больше прав, если бы я кого-то убил. Я не знаю, откуда идет вся эта информация. Все, что я употреблял, было обусловлено исключительно медицинскими показаниями», – рассказал Уиггинс.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться