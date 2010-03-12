Брэдли Уиггинс о терапевтических исключениях: «Я стал жертвой в охоте на ведьм. Живу сейчас как в аду»

Британский велогонщик Брэдли Уиггинс прокомментировал обвинения парламента Великобритании в свой адрес в том, что злоупотреблял терапевтическими исключениями (TUE) на использование запрещенных препаратов.

«Я никогда за свою карьеру не переступал черту спортивной этики. Я на сто процентов отрицаю эти обвинения. Это все специально, кто-то просто хочет очернить мое имя.

Я стал жертвой в охоте на ведьм. Над моими детьми насмехаются из-за этого в школе. На все это ужасно смотреть. Я живу сейчас, как в аду.

Мне кажется, что у меня даже было бы больше прав, если бы я кого-то убил. Я не знаю, откуда идет вся эта информация. Все, что я употреблял, было обусловлено исключительно медицинскими показаниями», – рассказал Уиггинс.