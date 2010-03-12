«Париж – Ницца». 2-й этап. Груневеген победил, Кристофф – 7-й

Голландский велогонщик Дилан Груневеген подержал победу на втором этапе «Париж – Ницца».
«Париж – Ницца»
2-й этап
Орсонвилль – Вьерзон
187 км
1. Дилан Груневеген (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 4.51,31
2. Элиа Вивиани (Италия, Quick-Step Floors) – то же время
3. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal)
4. Фил Баухаус (Германия, Sunweb)
5. Арно Демар (Франция, Groupama – FDJ)
6. Майк Тениссен (Голландия, Sunweb)
7. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates)...
18. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott)...
22. Ваут Пулс (Голландия, Sky)...
40. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE Team Emirates)...
55. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...
102. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin)
Общий зачет
1. Арно Демар (Франция, Groupama – FDJ) – 7.58,57
2. Горка Исагирре (Испания, Bahrain Merida) – 0,07
3. Кристоф Лапорт (Франция, Cofidis) – 0,08
4. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 0,10
5. Майк Тениссен (Голландия, Sunweb) – 0,13
6. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Soudal) – то же время
7. Тони Галлопен (Франция, AG2R) – 0,15
8. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott)...
14. Ваут Пулс (Голландия, Sky)...
21. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE Team Emirates)...
66. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,32...
140. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 5,27