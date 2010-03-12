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    «Париж – Ницца». 2-й этап. Груневеген победил, Кристофф – 7-й

    Теги велошоссе результаты Андрэ Грайпель Париж - Ницца Тони Галлопен Александр Кристофф Арно Демар Элиа Вивиани Горка Исагирре Эстебан Чавес Жюлиан Алафилипп Дилан Груневеген Фил Баухаус

    Голландский велогонщик Дилан Груневеген подержал победу на втором этапе «Париж – Ницца».

    «Париж – Ницца»

    2-й этап

    Орсонвилль – Вьерзон

    187 км

    1. Дилан Груневеген (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 4.51,31
    2. Элиа Вивиани (Италия, Quick-Step Floors) – то же время
    3. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal)
    4. Фил Баухаус (Германия, Sunweb)
    5. Арно Демар (Франция, Groupama – FDJ)
    6. Майк Тениссен (Голландия, Sunweb)
    7. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates)...
    18. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott)...
    22. Ваут Пулс (Голландия, Sky)...
    40. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE Team Emirates)...
    55. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...
    102. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin)

    Общий зачет

    1. Арно Демар (Франция, Groupama – FDJ) – 7.58,57
    2. Горка Исагирре (Испания, Bahrain Merida) – 0,07
    3. Кристоф Лапорт (Франция, Cofidis) – 0,08
    4. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 0,10
    5. Майк Тениссен (Голландия, Sunweb) – 0,13
    6. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Soudal) – то же время
    7. Тони Галлопен (Франция, AG2R) – 0,15
    8. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott)...
    14. Ваут Пулс (Голландия, Sky)...
    21. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE Team Emirates)...
    66. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,32...
    140. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 5,27

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