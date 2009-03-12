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    Дарья Шмелева: «Выступаю на чемпионатах мира с 2015 года, и, наверное, этот самый тяжелый для меня»

    Теги велотрек сборная России жен чемпионат мира Дарья Шмелева

    Российская велогонщица Дарья Шмелева прокомментировала свое выступление в гите на чемпионате мира в Апелдорне (2-е место).

    «Сегодня показала лучший результат на «пятисотке», но, к сожалению, этого не хватило. В любом случае, тот результат, который показала на соревнованиях – это то, что ты смог натренировать. Я выступаю на чемпионатах мира с 2015 года, и, наверное, этот самый тяжелый для меня, потому что здесь я едут четыре вида. Тяжело морально выступать в четырех видах.

    Сейчас будем обсуждать с тренером, какие будут старты впереди, потому что мне нужно набираться опыта. Мне этого опыта в индивидуальном спринте как раз не хватило, у моей соперницы его было больше, у нее есть индивидуальная медаль Олимпиады, у меня такой нет. В общем, предстоит еще много работы, и у нас есть два года до Токио, чтобы добиться прогресса в результатах», – рассказала Шмелева.

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