Александр Евтушенко: «Не хотел ехать заезд за бронзу, настраивался на первое-второе место»

Российский велогонщик Александр Евтушенко прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Апелдорне, где стал третьим.

«Не хотел ехать заезд за бронзу, настраивался на заезд за первое-второе место... Перед заездом приехал в гостиницу, поговорил с близкими – мамой, братом, женой. Они меня подбадривали, говорили, что я смогу.

Во время заезда, когда больно стало мышцам, перетерпел, а как ехал британец я не видел. Медаль хочу маме посвятить, всем родным и близким, всем, кто болел за меня и поддерживал. Первому тренеру Владимиру Бородавкину. Но это только бронзовая медаль, хотелось бы большего», – рассказал Евтушенко.