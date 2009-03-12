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    Александр Евтушенко: «Не хотел ехать заезд за бронзу, настраивался на первое-второе место»

    Теги велотрек сборная России чемпионат мира Александр Евтушенко

    Российский велогонщик Александр Евтушенко прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Апелдорне, где стал третьим.

    «Не хотел ехать заезд за бронзу, настраивался на заезд за первое-второе место... Перед заездом приехал в гостиницу, поговорил с близкими – мамой, братом, женой. Они меня подбадривали, говорили, что я смогу.

    Во время заезда, когда больно стало мышцам, перетерпел, а как ехал британец я не видел. Медаль хочу маме посвятить, всем родным и близким, всем, кто болел за меня и поддерживал. Первому тренеру Владимиру Бородавкину. Но это только бронзовая медаль, хотелось бы большего», – рассказал Евтушенко.

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