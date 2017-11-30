Фрум примет участие в «Джиро д’Италия»-2018

Британский гонщик Sky Кристофер Фрум подтвердил свое участие в многодневке Джиро д’Италия-2018.

«В наше время выиграть «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» в одном сезоне сродни подвигу. Но то, как мы справились с задачей в этом сезоне, дает мне уверенность в том, что я смогу добиться поставленных целей в следующем.

В следующем сезоне между «Джиро» и «Туром» будет дополнительная неделя, которую можно будет использовать для восстановления и подготовки, думаю, это позволит хорошо выглядеть в обеих многодневках», – рассказал Фрум.

Джиро-2018 пройдет с 4 по 27 мая.