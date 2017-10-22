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    Перкинс завоевал первую медаль за Россию после перехода из Австралии. У него серебро чемпионата Европы

    Теги велотрек результаты чемпионат Европы сборная России сборная России жен Денис Дмитриев сборная Франции жен сборная Украины сборная Германии жен сборная Германии Кристина Фогель Максимилиан Леви Шейн Перкинс Дарья Шмелева Андрей Винокуров Матильда Грос

    Российский велогонщик Шейн Перкинс, перешедший в Россию из Австралии, завоевал серебро чемпионата Европы по велотреку в кейрине.

    Эта медаль стала для Перкинса первой после перехода в новую сборную.

    Дарья Шмелева стала третьей в спринте.

    Велотрек

    Чемпионат Европы

    Берлин, Германия

    Мужчины

    Кейрин

    1. Максимилиан Леви (Германия)
    2. Шейн Перкинс (Россия)
    3. Андрей Винокуров (Украина)...
    5. Денис Дмитриев (Россия)

    Женщины

    Индивидуальный спринт

    1. Кристина Фогель (Германия)
    2. Матильда Грос (Франция)
    3. Дарья Шмелева (Россия)

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