Перкинс завоевал первую медаль за Россию после перехода из Австралии. У него серебро чемпионата Европы

Российский велогонщик Шейн Перкинс, перешедший в Россию из Австралии, завоевал серебро чемпионата Европы по велотреку в кейрине.

Эта медаль стала для Перкинса первой после перехода в новую сборную.

Дарья Шмелева стала третьей в спринте.

Велотрек

Чемпионат Европы

Берлин, Германия

Мужчины

Кейрин

1. Максимилиан Леви (Германия)

2. Шейн Перкинс (Россия)

3. Андрей Винокуров (Украина)...

5. Денис Дмитриев (Россия)

Женщины

Индивидуальный спринт

1. Кристина Фогель (Германия)

2. Матильда Грос (Франция)

3. Дарья Шмелева (Россия)