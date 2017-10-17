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    Представлен маршрут «Тур де Франс»-2018

    Теги Тур де Франс велошоссе фото

    В Париже прошла презентация маршрута многодневки «Тур де Франс»-2018.

    Гонка возьмет начало в городе Нуармутье-ан-л’Иль на западе Франции, финиш, по традиции, состоится на Елисейских полях в Париже.

    Общая протяженность маршрута — чуть более 3300 км, дистанция «Тур де Франс»-2018 станет самой короткой из тех, что проходили в 21-м веке.

    На третьем этапе гонщикам предстоит проехать командную «разделку» — 35 км в Шоле. Первые сложности рельефа ожидают пелотон на шестом этапе — финишировать предстоит в короткий, но крутой подъем на Мур де Бретань.

    Альпы будут пройдены перед Пиренеями и увенчаются двенадцатым этапом с финишем в Альп д’Уэз. Вторая неделя «Тура» завершится этапом с секциями брусчатки протяженностью 21,7 км и финишем в Рубэ.

    На двадцатом этапе гонщиков ждет «разделка» длиной 31 км между Сан-Пее-сюр-Нивель и Эспелетт.

    Нововведением «Тур де Франс»-2018 станут временные бонусы, которые будут разыгрываться в конце этапов для того, чтобы мотивировать гонщиков на атаки.

    Многодневка пройдет с 7 по 29 июля. 

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