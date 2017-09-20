Велошоссе. Чемпионат мира. Дюмолен завоевал золото в «разделке», Фрум – 3-й, Закарин – 15-й

Голландский гонщик Том Дюмолен одержал победу в гонке на время с раздельным стартом в рамках чемпионата мира по велошоссе в Норвегии. Россиянин Ильнур Закарин показал 15-е время.

Велошоссе

Чемпионат мира

Берген, Норвегия

Гонка на время с раздельным стартом (ITT)

31 км

Карта и профиль

1. Том Дюмолен (Голландия) – 44.41,00

2. Примож Роглич (Словения) – 57,79

3. Кристофер Фрум (Великобритания) – 1.21,25

4. Нельсон Оливейра (Португалия) – 1.28,52

5. Василий Кириенко (Беларусь) – 1.28,75

6. Джанни Москон (Италия) – 1.29,49

7. Вилко Кельдерман (Голландия) – 1.34,33

8. Роан Деннис (Австралия) – 1.37,39

9. Тони Мартин (Германия) – 1.39,88...

11. Боб Юнгельс (Люксембург) – 1.49,00...

14. Хонатан Кастровьехо (Испания) – 2.01,00

15. Ильнур Закарин (Россия) – 2.04,44...

26. Тиджей Ван Гардерен (США) – 2.47,00...

30. Александр Евтушенко (Россия) – 3.06,94