Три российских велогонщика подали в суд Канады на Макларена и WADA

Три российских велогонщика подали иск в суд Канады на Ричарда Макларена и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Дмитрий Соколов, Кирилл Свешников и Дмитрий Страхов были отстранены от Рио-2016 на основании доклада Макларена.

«Макларен в своем спешном расследовании безосновательно обвинил нас в участии в допинговой схеме. Из-за этого мы были отстранены от Рио-2016, а наша репутация понесла громадный урон. У Макларена не было никаких доказательств в том, что мы применяли допинг», – говорится в иске.