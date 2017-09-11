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    Три российских велогонщика подали в суд Канады на Макларена и WADA

    Теги велотрек велошоссе допинг сборная России WADA Рио-2016 Дмитрий Соколов Ричард Макларен Кирилл Свешников Дмитрий Страхов

    Три российских велогонщика подали иск в суд Канады на Ричарда Макларена и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

    Дмитрий Соколов, Кирилл Свешников и Дмитрий Страхов были отстранены от Рио-2016 на основании доклада Макларена.

    «Макларен в своем спешном расследовании безосновательно обвинил нас в участии в допинговой схеме. Из-за этого мы были отстранены от Рио-2016, а наша репутация понесла громадный урон. У Макларена не было никаких доказательств в том, что мы применяли допинг», – говорится в иске.

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