Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин стал третьим в итоговом зачете «Вуэльты».

Это первый подиум на Гран-туре в карьере гонщика.

Закарин стал первым россиянином с 2010 года, которому удалось попасть на подиум Гран-тура. В последний раз это удавалось Денису Меньшову – в 2010 году он стал вторым на «Тур де Франс».

На подиум «Вуэльты» россияне не попадали с 2007 года – тогда Меньшов одержал победу.