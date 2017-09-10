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    Закарин стал первым россиянином с 2010 года, которому удалось попасть на подиум Гран-тура

    Теги велошоссе Денис Меньшов Вуэльта Katusha-Alpecin Ильнур Закарин

    Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин стал третьим в итоговом зачете «Вуэльты».

    Это первый подиум на Гран-туре в карьере гонщика. 

    Закарин стал первым россиянином с 2010 года, которому удалось попасть на подиум Гран-тура. В последний раз это удавалось Денису Меньшову – в 2010 году он стал вторым на «Тур де Франс».

    На подиум «Вуэльты» россияне не попадали с 2007 года – тогда Меньшов одержал победу. 

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