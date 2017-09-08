«Вуэльта». 20-й этап. Гонщики проедут маршрут с финишем на горе Англиру
9 сентября состоится 20-й этап многодневки «Вуэльта». Гонщики проедут маршрут с двумя вершинами первой категории и с финишем на горе Англиру.
«Вуэльта»
20-й этап
Корвера-де-Астуриас – Англиру, Испания
117,5 км
Начало – 15.19 по московскому времени, трансляция – с 14.45 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 19-го этапа)
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 75.51,51
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,37
3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,17
4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,29
5. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,34
6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 5,16
7. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 6,33
8. Фабио Ару (Италия, «Астана») – то же время
9. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 6,47
10. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 10,26
11. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 10,31
12. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 11,57
13. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 12,06...
15. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 14,54...
18. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 29,55...
96. Сергей Чернеций (Россия, «Астана») – 3.14,58...
133. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.02,29
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