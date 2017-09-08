«Вуэльта». 20-й этап. Гонщики проедут маршрут с финишем на горе Англиру

9 сентября состоится 20-й этап многодневки «Вуэльта». Гонщики проедут маршрут с двумя вершинами первой категории и с финишем на горе Англиру.

«Вуэльта»

20-й этап

Корвера-де-Астуриас – Англиру, Испания

117,5 км

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Начало – 15.19 по московскому времени, трансляция – с 14.45 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 19-го этапа)

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 75.51,51

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,37

3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,17

4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,29

5. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,34

6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 5,16

7. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 6,33

8. Фабио Ару (Италия, «Астана») – то же время

9. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 6,47

10. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 10,26

11. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 10,31

12. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 11,57

13. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 12,06...

15. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 14,54...

18. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 29,55...

96. Сергей Чернеций (Россия, «Астана») – 3.14,58...

133. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.02,29