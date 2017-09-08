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    «Вуэльта». 20-й этап. Гонщики проедут маршрут с финишем на горе Англиру

    Теги велошоссе результаты Астана Альберто Контадор Вуэльта Винченцо Нибали Katusha-Alpecin Николас Роч Максим Бельков Стивен Крейсвик Тиджей Ван Гардерен Кристофер Фрум Ваут Пулс Ильнур Закарин Сергей Чернецкий Фабио Ару Вилко Кельдерман Ромен Барде Эстебан Чавес Мигель Анхель Лопес Майкл Вудс Давид де ла Крус

    9 сентября состоится 20-й этап многодневки «Вуэльта». Гонщики проедут маршрут с двумя вершинами первой категории и с финишем на горе Англиру.

    «Вуэльта»

    20-й этап

    Корвера-де-Астуриас – Англиру, Испания

    117,5 км

    Профиль/Карта

    Начало – 15.19 по московскому времени, трансляция – с 14.45 на ТК «Евроспорт»

    Общий зачет (после 19-го этапа)

    1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 75.51,51
    2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,37
    3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,17
    4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,29
    5. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,34
    6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 5,16
    7. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 6,33
    8. Фабио Ару (Италия, «Астана») – то же время
    9. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 6,47
    10. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 10,26
    11. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 10,31
    12. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 11,57
    13. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 12,06...
    15. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 14,54...
    18. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 29,55...
    96. Сергей Чернеций (Россия, «Астана») – 3.14,58...
    133. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.02,29

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