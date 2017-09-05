«Вуэльта». 16-й этап. Спортсмены проедут гонку на время с раздельным стартом
5 сентября, после дня отдыха, на «Вуэльте» состоится 16-й этап. Спортсмены проедут гонку на время с раздельным стартом.
«Вуэльта»
16-й этап
Наварра – Логроно, Испания
Гонка на время с раздельным стартом (ITT)
40,2 км
Начало – 14.32 по московскому времени, трансляция – с 16.00 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 15-го этапа)
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 62.06,25
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,01
3. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,08
4. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,11
5. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 2,39
6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 2,51
7. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 3,24
8. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 3,26
9. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,59
10. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 5,22
11. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 7,47...
13. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 8,16
17. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 21,40...
19. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 30,41...
27. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 55,49...
89. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 2.30,48...
110. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.48,05
131. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.13,25
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