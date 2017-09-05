«Вуэльта». 16-й этап. Спортсмены проедут гонку на время с раздельным стартом

5 сентября, после дня отдыха, на «Вуэльте» состоится 16-й этап. Спортсмены проедут гонку на время с раздельным стартом.

«Вуэльта»

16-й этап

Наварра – Логроно, Испания

Гонка на время с раздельным стартом (ITT)

40,2 км

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Начало – 14.32 по московскому времени, трансляция – с 16.00 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 15-го этапа)

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 62.06,25

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,01

3. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,08

4. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,11

5. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 2,39

6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 2,51

7. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 3,24

8. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 3,26

9. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,59

10. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 5,22

11. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 7,47...

13. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 8,16

17. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 21,40...

19. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 30,41...

27. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 55,49...

89. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 2.30,48...

110. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.48,05

131. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.13,25