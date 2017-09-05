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    «Вуэльта». 16-й этап. Спортсмены проедут гонку на время с раздельным стартом

    Теги велошоссе результаты Астана Альберто Контадор Вуэльта Винченцо Нибали Katusha-Alpecin Николас Роч Максим Бельков Тиджей Ван Гардерен Кристофер Фрум Ваут Пулс Ильнур Закарин Сергей Чернецкий Фабио Ару Вилко Кельдерман Ромен Барде Адам Йейтс Эстебан Чавес Мигель Анхель Лопес Матвей Мамыкин Майкл Вудс Давид де ла Крус

    5 сентября, после дня отдыха, на «Вуэльте» состоится 16-й этап. Спортсмены проедут гонку на время с раздельным стартом.

    «Вуэльта»

    16-й этап

    Наварра – Логроно, Испания

    Гонка на время с раздельным стартом (ITT)

    40,2 км

    Профиль/Карта

    Начало – 14.32 по московскому времени, трансляция – с 16.00 на ТК «Евроспорт»

    Общий зачет (после 15-го этапа)

    1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 62.06,25
    2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,01
    3. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,08
    4. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,11
    5. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 2,39
    6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 2,51
    7. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 3,24
    8. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 3,26
    9. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,59
    10. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 5,22
    11. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 7,47...
    13. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 8,16
    17. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 21,40...
    19. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 30,41...
    27. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 55,49...
    89. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 2.30,48...
    110. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.48,05
    131. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.13,25

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