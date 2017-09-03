«Вуэльта». 15-й этап. Лопес победил, Закарин – 2-й, Фрум – 5-й

3 сентября прошел 15-й этап многодневки «Вуэльта».

Перед днем отдыха гонщики преодолели королевский горный этап с финишем в подъем специальной категории на наивысшей отметке «Вуэльты»-2017 – 2510 м над уровнем моря. Победу одержал колумбиец Мигель Анхель Лопес, россиянин Ильнур Закарин – 2-й.

«Вуэльта»

15-й этап

Алькала ла Реаль – Сьерра-Невада, Испания

129.4 км

Профиль/карта

1. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 3.34,51

2. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,36

3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 0,45

4. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,47

5. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – то же время

6. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 0,50

7. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,53

8. Ваут Пулс (Голландия, Sky)...

11. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,02

12. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 1,23

13. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 1,27...

17. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 3,19...

22. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,37...

24. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 5,23...

71. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 20,47...

118. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 26,09...

127. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin)

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 62.06,25

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,01

3. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,08

4. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,11

5. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 2,39

6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 2,51

7. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 3,24

8. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 3,26

9. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,59

10. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 5,22

11. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 7,47...

13. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 8,16

17. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 21,40...

19. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 30,41...

27. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 55,49...

89. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 2.30,48...

110. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.48,05

131. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.13,25