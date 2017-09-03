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    «Вуэльта». 15-й этап. Лопес победил, Закарин – 2-й, Фрум – 5-й

    Теги велошоссе результаты Астана Альберто Контадор Вуэльта Винченцо Нибали Katusha-Alpecin Николас Роч Максим Бельков Тиджей Ван Гардерен Кристофер Фрум Ваут Пулс Ильнур Закарин Сергей Чернецкий Фабио Ару Вилко Кельдерман Ромен Барде Адам Йейтс Эстебан Чавес Мигель Анхель Лопес Майкл Вудс Давид де ла Крус

    3 сентября прошел 15-й этап многодневки «Вуэльта». 

    Перед днем отдыха гонщики преодолели королевский горный этап с финишем в подъем специальной категории на наивысшей отметке «Вуэльты»-2017 – 2510 м над уровнем моря. Победу одержал колумбиец Мигель Анхель Лопес, россиянин Ильнур Закарин – 2-й.

    «Вуэльта»

    15-й этап

    Алькала ла Реаль – Сьерра-Невада, Испания

    129.4 км

    Профиль/карта

    1. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 3.34,51
    2. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,36
    3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 0,45
    4. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,47
    5. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – то же время
    6. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 0,50
    7. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,53
    8. Ваут Пулс (Голландия, Sky)...
    11. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,02
    12. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 1,23
    13. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 1,27...
    17. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 3,19...
    22. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,37...
    24. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 5,23...
    71. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 20,47...
    118. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 26,09...
    127. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin)

    Общий зачет

    1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 62.06,25
    2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,01
    3. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,08
    4. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,11
    5. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 2,39
    6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 2,51
    7. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 3,24
    8. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 3,26
    9. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,59
    10. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 5,22
    11. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 7,47...
    13. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 8,16
    17. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 21,40...
    19. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 30,41...
    27. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 55,49...
    89. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 2.30,48...
    110. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.48,05
    131. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.13,25

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