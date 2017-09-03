«Вуэльта». 15-й этап. Лопес победил, Закарин – 2-й, Фрум – 5-й
3 сентября прошел 15-й этап многодневки «Вуэльта».
Перед днем отдыха гонщики преодолели королевский горный этап с финишем в подъем специальной категории на наивысшей отметке «Вуэльты»-2017 – 2510 м над уровнем моря. Победу одержал колумбиец Мигель Анхель Лопес, россиянин Ильнур Закарин – 2-й.
«Вуэльта»
15-й этап
Алькала ла Реаль – Сьерра-Невада, Испания
129.4 км
1. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 3.34,51
2. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,36
3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 0,45
4. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,47
5. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – то же время
6. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 0,50
7. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,53
8. Ваут Пулс (Голландия, Sky)...
11. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,02
12. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 1,23
13. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 1,27...
17. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 3,19...
22. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,37...
24. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 5,23...
71. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 20,47...
118. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 26,09...
127. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin)
Общий зачет
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 62.06,25
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,01
3. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,08
4. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,11
5. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 2,39
6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 2,51
7. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 3,24
8. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 3,26
9. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,59
10. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 5,22
11. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 7,47...
13. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 8,16
17. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 21,40...
19. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 30,41...
27. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 55,49...
89. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 2.30,48...
110. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.48,05
131. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.13,25
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