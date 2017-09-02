«Вуэльта». 14-й этап. Поляк Майка одержал победу, Фрум — 4-й, Закарин — 5-й
2 сентября завершился 14-й этап многодневки «Вуэльта». Победу одержал польский гонщик BORA – hansgrohe Рафал Майка. Россиянин Ильнур Закарин — 5-й.
«Вуэльта»
14-й этап
Эсиха – Сьерра де ла Пандера, Испания
175 км
1. Рафал Майка (Польша, BORA – hansgrohe) – 4.42,10
2. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 0,27
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,31
4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – то же время
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)
6. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb)
7. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 0,37
8. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 0,46
9. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,57
10. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,03
11. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 1,13...
13. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 1,19
15. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors)...
17. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 1,43...
19. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 2,15...
96. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 24,31...
99. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin)
104. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 25,22...
111. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 26,07
Общий зачет
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 58.30,47
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,55
3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,17
4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,25
5. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 2,39
6. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 3,09
7. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 3,11
8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,19
9. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 3,23
10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 3,48
11. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 5,16
12. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 5,44
13. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 6,09...
20. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 30,05...
32. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 51,59...
88. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 2.10,48...
110. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.22,43
138. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.48,03
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