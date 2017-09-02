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    «Вуэльта». 14-й этап. Поляк Майка одержал победу, Фрум — 4-й, Закарин — 5-й

    Теги результаты Астана Альберто Контадор Вуэльта Винченцо Нибали Katusha-Alpecin Николас Роч Максим Бельков Тиджей Ван Гардерен Кристофер Фрум Ильнур Закарин Сергей Чернецкий Фабио Ару Рафал Майка Вилко Кельдерман Ромен Барде Адам Йейтс Эстебан Чавес Мигель Анхель Лопес Матвей Мамыкин Майкл Вудс Давид де ла Крус

    2 сентября завершился 14-й этап многодневки «Вуэльта». Победу одержал польский гонщик BORA – hansgrohe Рафал Майка. Россиянин Ильнур Закарин — 5-й.

    «Вуэльта»

    14-й этап 

    Эсиха – Сьерра де ла Пандера, Испания

    175 км

    Профиль/карта

    1. Рафал Майка (Польша, BORA – hansgrohe) – 4.42,10
    2. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 0,27
    3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,31
    4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – то же время
    5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)
    6. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb)
    7. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 0,37
    8. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 0,46
    9. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,57
    10. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,03
    11. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 1,13...
    13. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 1,19
    15. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors)...
    17. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 1,43...
    19. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 2,15...
    96. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 24,31...
    99. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) 
    104. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 25,22...
    111. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 26,07

    Общий зачет

    1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 58.30,47
    2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,55
    3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,17
    4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,25
    5. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 2,39
    6. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 3,09
    7. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 3,11
    8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,19
    9. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 3,23
    10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 3,48
    11. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 5,16
    12. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 5,44
    13. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 6,09...
    20. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 30,05...
    32. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 51,59...
    88. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 2.10,48...
    110. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.22,43
    138. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.48,03

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