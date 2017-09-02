«Вуэльта». 14-й этап. Поляк Майка одержал победу, Фрум — 4-й, Закарин — 5-й

2 сентября завершился 14-й этап многодневки «Вуэльта». Победу одержал польский гонщик BORA – hansgrohe Рафал Майка. Россиянин Ильнур Закарин — 5-й.

«Вуэльта»

14-й этап

Эсиха – Сьерра де ла Пандера, Испания

175 км

Профиль/карта

1. Рафал Майка (Польша, BORA – hansgrohe) – 4.42,10

2. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 0,27

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,31

4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – то же время

5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)

6. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb)

7. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 0,37

8. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 0,46

9. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,57

10. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,03

11. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 1,13...

13. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 1,19

15. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors)...

17. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 1,43...

19. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 2,15...

96. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 24,31...

99. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin)

104. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 25,22...

111. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 26,07

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 58.30,47

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,55

3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,17

4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,25

5. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 2,39

6. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 3,09

7. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 3,11

8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,19

9. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 3,23

10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 3,48

11. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 5,16

12. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 5,44

13. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 6,09...

20. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 30,05...

32. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 51,59...

88. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 2.10,48...

110. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.22,43

138. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.48,03