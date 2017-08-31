«Вуэльта». 12-й этап. Поляк Марчински одержал победу, Фрум проиграл 20 секунд конкурентам

31 августа состоялся 12-й этап многодневки «Вуэльта». Гонщики проехали маршрут с вершинами первой и второй категорий сложности. Победу одержал польский гонщик Томаш Марчински.

«Вуэльта»

12-й этап

Мотриль – Антекера, Испания

160,1 км

Профиль/Карта

1. Томаш Марчински (Польша, Lotto Soudal) – 3.56,45

2. Омар Фрайле (Испания, Dimension Data) – 0,52

3. Хосе Хоакин Рохас (Испания, Movistar) – то же время

4. Павел Полянски (Польша, BORA-Hansgrohe)

5. Стеф Клемент (Голландия, LottoNL-Jumbo)

6. Брендан Кенти (Австралия, Cannondale-Drapac) – 1,42...

13. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 7,25...

15. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 7,47

16. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors)

17. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)

18. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)

19. Николас Роч (Ирландия, BMC)

20. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...

22. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb)

23. Фабио Ару (Италия, «Астана»)...

27. Майкл Вудс (Канада, Cannondale)

28. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...

32. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 8,07...

60. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 13,19...

94. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 15,23

95. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin)...

130. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 21,49...

136. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 49.22,53

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,59

3. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 2,13

4. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 2,16

5. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,17

6. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,18

7. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 2,37

8. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 2,41

9. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,13

10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 3,51

11. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 4,25

12. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – то же время...

23. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 24,42...

25. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 26,49...

84. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 1.42,08...

102. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.47,52...

141. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.17,15