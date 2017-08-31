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    «Вуэльта». 12-й этап. Поляк Марчински одержал победу, Фрум проиграл 20 секунд конкурентам

    Теги результаты Астана Альберто Контадор Вуэльта Винченцо Нибали Katusha-Alpecin Хосе Хоакин Хиль Рохас Стеф Клемент Николас Роч Максим Бельков Тиджей Ван Гардерен Кристофер Фрум Ильнур Закарин Сергей Чернецкий Фабио Ару Вилко Кельдерман Ромен Барде Адам Йейтс Эстебан Чавес Мигель Анхель Лопес Матвей Мамыкин Павел Полянски Майкл Вудс Давид де ла Крус Омар Фрайле Томаш Марчински Брендан Кенти

    31 августа состоялся 12-й этап многодневки «Вуэльта». Гонщики проехали маршрут с вершинами первой и второй категорий сложности. Победу одержал польский гонщик Томаш Марчински.

    «Вуэльта»

    12-й этап

    Мотриль – Антекера, Испания 

    160,1 км

    Профиль/Карта

    1. Томаш Марчински (Польша, Lotto Soudal) – 3.56,45
    2. Омар Фрайле (Испания, Dimension Data) – 0,52
    3. Хосе Хоакин Рохас (Испания, Movistar) – то же время
    4. Павел Полянски (Польша, BORA-Hansgrohe)
    5. Стеф Клемент (Голландия, LottoNL-Jumbo)
    6. Брендан Кенти (Австралия, Cannondale-Drapac) – 1,42...
    13. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 7,25...
    15. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 7,47
    16. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors)
    17. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
    18. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)
    19. Николас Роч (Ирландия, BMC)
    20. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...
    22. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb)
    23. Фабио Ару (Италия, «Астана»)...
    27. Майкл Вудс (Канада, Cannondale)
    28. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...
    32. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 8,07...
    60. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 13,19...
    94. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 15,23
    95. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin)...
    130. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 21,49...
    136. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)

    Общий зачет

    1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 49.22,53
    2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,59
    3. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 2,13
    4. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 2,16
    5. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,17
    6. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,18
    7. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 2,37
    8. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 2,41
    9. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,13
    10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 3,51
    11. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 4,25
    12. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – то же время...
    23. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 24,42...
    25. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 26,49...
    84. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 1.42,08...
    102. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.47,52...
    141. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.17,15

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