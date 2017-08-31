«Вуэльта». 12-й этап. Поляк Марчински одержал победу, Фрум проиграл 20 секунд конкурентам
31 августа состоялся 12-й этап многодневки «Вуэльта». Гонщики проехали маршрут с вершинами первой и второй категорий сложности. Победу одержал польский гонщик Томаш Марчински.
«Вуэльта»
12-й этап
Мотриль – Антекера, Испания
160,1 км
1. Томаш Марчински (Польша, Lotto Soudal) – 3.56,45
2. Омар Фрайле (Испания, Dimension Data) – 0,52
3. Хосе Хоакин Рохас (Испания, Movistar) – то же время
4. Павел Полянски (Польша, BORA-Hansgrohe)
5. Стеф Клемент (Голландия, LottoNL-Jumbo)
6. Брендан Кенти (Австралия, Cannondale-Drapac) – 1,42...
13. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 7,25...
15. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 7,47
16. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors)
17. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
18. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)
19. Николас Роч (Ирландия, BMC)
20. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...
22. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb)
23. Фабио Ару (Италия, «Астана»)...
27. Майкл Вудс (Канада, Cannondale)
28. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...
32. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 8,07...
60. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 13,19...
94. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 15,23
95. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin)...
130. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 21,49...
136. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)
Общий зачет
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 49.22,53
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,59
3. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 2,13
4. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 2,16
5. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,17
6. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,18
7. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 2,37
8. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 2,41
9. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,13
10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 3,51
11. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 4,25
12. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – то же время...
23. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 24,42...
25. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 26,49...
84. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 1.42,08...
102. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.47,52...
141. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.17,15
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