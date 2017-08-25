«Вуэльта». 7-й этап. Мохорич победил, Полянски – 2-й, Рохас – 3-й, Закарин – 45-й

Состоялся седьмой этап многодневки «Вуэльта». Гонщики преодолели 207 км по среднегорью.

Победителем этапа стал словенский гонщик UAE Team Emirates Матей Мохорич.

«Вуэльта»

7-й этап

Лирия – Куэнка, Испания

207 км

Профиль/Карта

1. Матей Мохорич (Словения, UAE Team Emirates) — 4:43.35

2. Павел Полянски (Польша, BORA — hansgrohe) — 0,16

3. Хосе Хоакин Рохас (Испания, Movistar) — то же время

4. Томас де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal)

5. Алессандро де Марки (Италия, BMC Racing Team) — 0,27

6. Флорис де Тье (Бельгия, Team LottoNL-Jumbo)...

18. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 8,38

19. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...

21. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)

22. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...

24. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors)

25. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)

33. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)...

39. Майкл Вудс (Канада, Cannondale)...

41. Фабио Ару (Италия, «Астана»)...

45. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...

48. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)

52. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 8,55...

78. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 13,03...

126. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 15,39

154. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin)

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 27.46,51

2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,11

3. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 0,13

4. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 0,30

5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,36

6. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 0,40

7. Бол Йетсе (Голландия, Manzana Postobon) – 0,46

8. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,49

9. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,50

10. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 1,13

11. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 1,26

12. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,40...

24. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,10...

32. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 8,03...

75. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 33,10...

92. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 39,15...

176. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.07,10

Составы всех команд на «Вуэльту-2017»