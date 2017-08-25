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    «Вуэльта». 7-й этап. Мохорич победил, Полянски – 2-й, Рохас – 3-й, Закарин – 45-й

    Теги велошоссе результаты Астана Альберто Контадор Вуэльта Винченцо Нибали Katusha-Alpecin Хосе Хоакин Хиль Рохас Николас Роч Максим Бельков Тиджей Ван Гардерен Кристофер Фрум Ильнур Закарин Томас де Гендт Сергей Чернецкий Матей Мохорич Фабио Ару Вилко Кельдерман Алессандро Де Марки Ромен Барде Адам Йейтс Эстебан Чавес Саймон Йейтс Матвей Мамыкин Павел Полянски Майкл Вудс Давид де ла Крус

    Состоялся седьмой этап многодневки «Вуэльта». Гонщики преодолели 207 км по среднегорью.

    Победителем этапа стал словенский гонщик UAE Team Emirates Матей Мохорич.

    «Вуэльта»

    7-й этап

    Лирия – Куэнка, Испания

    207 км

    Профиль/Карта

    1. Матей Мохорич (Словения, UAE Team Emirates) — 4:43.35
    2. Павел Полянски (Польша, BORA — hansgrohe) — 0,16
    3. Хосе Хоакин Рохас (Испания, Movistar) — то же время
    4. Томас де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal)
    5. Алессандро де Марки (Италия, BMC Racing Team) — 0,27
    6. Флорис де Тье (Бельгия, Team LottoNL-Jumbo)...
    18. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 8,38
    19. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
    21. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)
    22. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
    24. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors)
    25. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)
    33. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)...
    39. Майкл Вудс (Канада, Cannondale)...
    41. Фабио Ару (Италия, «Астана»)...
    45. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...
    48. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
    52. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 8,55...
    78. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 13,03...
    126. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 15,39
    154. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) 

    Общий зачет

    1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 27.46,51
    2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,11
    3. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 0,13
    4. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 0,30
    5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,36
    6. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 0,40
    7. Бол Йетсе (Голландия, Manzana Postobon) – 0,46
    8. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,49
    9. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,50
    10. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 1,13
    11. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 1,26
    12. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,40...
    24. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,10... 
    32. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 8,03...
    75. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 33,10...
    92. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 39,15...
    176. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.07,10

    Составы всех команд на «Вуэльту-2017»

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