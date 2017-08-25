«Вуэльта». 7-й этап. Мохорич победил, Полянски – 2-й, Рохас – 3-й, Закарин – 45-й
Состоялся седьмой этап многодневки «Вуэльта». Гонщики преодолели 207 км по среднегорью.
Победителем этапа стал словенский гонщик UAE Team Emirates Матей Мохорич.
«Вуэльта»
7-й этап
Лирия – Куэнка, Испания
207 км
1. Матей Мохорич (Словения, UAE Team Emirates) — 4:43.35
2. Павел Полянски (Польша, BORA — hansgrohe) — 0,16
3. Хосе Хоакин Рохас (Испания, Movistar) — то же время
4. Томас де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal)
5. Алессандро де Марки (Италия, BMC Racing Team) — 0,27
6. Флорис де Тье (Бельгия, Team LottoNL-Jumbo)...
18. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 8,38
19. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
21. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)
22. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
24. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors)
25. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)
33. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)...
39. Майкл Вудс (Канада, Cannondale)...
41. Фабио Ару (Италия, «Астана»)...
45. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...
48. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
52. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 8,55...
78. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 13,03...
126. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 15,39
154. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin)
Общий зачет
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 27.46,51
2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,11
3. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 0,13
4. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 0,30
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,36
6. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 0,40
7. Бол Йетсе (Голландия, Manzana Postobon) – 0,46
8. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,49
9. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,50
10. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 1,13
11. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 1,26
12. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,40...
24. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,10...
32. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 8,03...
75. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 33,10...
92. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 39,15...
176. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.07,10
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.