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    «Вуэльта». 3-й этап. Пелотон преодолеет горный маршрут по территории Франции и Андорры

    Теги велошоссе результаты Астана Альберто Контадор Вуэльта Винченцо Нибали Katusha-Alpecin Николас Роч Максим Бельков Тиджей Ван Гардерен Кристофер Фрум Ильнур Закарин Даниэль Осс Доменико Поццовиво Роан Деннис Сергей Чернецкий Маттео Трентин Фабио Ару Боб Юнгельс Ромен Барде Адам Йейтс Эстебан Чавес Саймон Йейтс Ив Лампэр Матвей Мамыкин

    Сегодня состоится третий этап «Вуэльты». Пелотон проедет горный маршрут с двумя вершинами первой категории и подъемом второй категории.

    «Вуэльта»

    3-й этап

    Прад, Франция – Андорра-ла-Велья, Андорра

    158,5 км

    Профиль/Карта

    Начало – 14.02 по московскому времени, прямая трансляция - на телеканале Eurosport.

    Общий зачет (после 2-го этапа)

    1. Ив Лампэр (Бельгия, Quick-Step Floors) – 4.52,07
    2. Маттео Трентин (Италия, Quick-Step Floors) – 0,01
    3. Даниэль Осс (Италия, BMC) – 0,03
    4. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 0,17
    5. Николас Роч (Ирландия, BMC)
    6. Роан Деннис (Австралия, BMC)...
    9. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,21...
    13. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 0,23...
    17. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,26...
    19. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,29...
    22. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,34...
    24. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,35...
    44.  Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,50...
    47. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 0,52...
    50. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,53...
    59. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R La Mondiale) – 0,58...
    65. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 1,03...
    85. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 1,15...
    145. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 3,09...
    186. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 8,32

    Составы всех команд на «Вуэльту-2017»

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