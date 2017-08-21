«Вуэльта». 3-й этап. Пелотон преодолеет горный маршрут по территории Франции и Андорры

Сегодня состоится третий этап «Вуэльты». Пелотон проедет горный маршрут с двумя вершинами первой категории и подъемом второй категории.

«Вуэльта»

3-й этап

Прад, Франция – Андорра-ла-Велья, Андорра



158,5 км

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Начало – 14.02 по московскому времени, прямая трансляция - на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Ив Лампэр (Бельгия, Quick-Step Floors) – 4.52,07

2. Маттео Трентин (Италия, Quick-Step Floors) – 0,01

3. Даниэль Осс (Италия, BMC) – 0,03

4. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 0,17

5. Николас Роч (Ирландия, BMC)

6. Роан Деннис (Австралия, BMC)...

9. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,21...

13. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 0,23...

17. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,26...

19. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,29...

22. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,34...

24. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,35...

44. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,50...

47. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 0,52...

50. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,53...

59. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R La Mondiale) – 0,58...

65. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 1,03...

85. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 1,15...

145. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 3,09...

186. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 8,32

Составы всех команд на «Вуэльту-2017»