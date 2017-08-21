«Вуэльта». 3-й этап. Пелотон преодолеет горный маршрут по территории Франции и Андорры
Сегодня состоится третий этап «Вуэльты». Пелотон проедет горный маршрут с двумя вершинами первой категории и подъемом второй категории.
«Вуэльта»
3-й этап
Прад, Франция – Андорра-ла-Велья, Андорра
158,5 км
Начало – 14.02 по московскому времени, прямая трансляция - на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Ив Лампэр (Бельгия, Quick-Step Floors) – 4.52,07
2. Маттео Трентин (Италия, Quick-Step Floors) – 0,01
3. Даниэль Осс (Италия, BMC) – 0,03
4. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 0,17
5. Николас Роч (Ирландия, BMC)
6. Роан Деннис (Австралия, BMC)...
9. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,21...
13. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 0,23...
17. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,26...
19. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,29...
22. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,34...
24. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,35...
44. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,50...
47. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 0,52...
50. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,53...
59. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R La Mondiale) – 0,58...
65. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 1,03...
85. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 1,15...
145. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 3,09...
186. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 8,32
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