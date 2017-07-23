Крис Фрум выиграл «Тур де Франс» 4 раза за последние 5 лет

Сегодня британский велогонщик Sky Кристофер Фрум одержал итоговую победу на «Тур де Франс».

Эта победа стала четвертой для гонщика в карьере. До этого Фрум выигрывал «Тур де Франс» в 2013, 2015 и 2016 годах. На «Туре-2014» спортсмен сошел с гонки после 4-го этапа из-за падения.

Таким образом, Фрум четыре раза выиграл «Тур де Франс» за последние пять лет.

По количеству побед Фрум уступает только Жаку Анкетилю, Бернару Ино, Эдди Мерксу и Мигелю Индурайну, которые выигрывали «Тур» по пять раз.

Также стоит отметить, что Фрум стал первым с 2006 года гонщиком, которому удалось выиграть «Тур» без единой победы на этапах.