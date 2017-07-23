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    Крис Фрум выиграл «Тур де Франс» 4 раза за последние 5 лет

    Теги Тур де Франс велошоссе рекорды Sky Кристофер Фрум

    Сегодня британский велогонщик Sky Кристофер Фрум одержал итоговую победу на «Тур де Франс».

    Эта победа стала четвертой для гонщика в карьере. До этого Фрум выигрывал «Тур де Франс» в 2013, 2015 и 2016 годах. На «Туре-2014» спортсмен сошел с гонки после 4-го этапа из-за падения.

    Таким образом, Фрум четыре раза выиграл «Тур де Франс» за последние пять лет.

    По количеству побед Фрум уступает только Жаку Анкетилю, Бернару Ино, Эдди Мерксу и Мигелю Индурайну, которые выигрывали «Тур» по пять раз.

    Также стоит отметить, что Фрум стал первым с 2006 года гонщиком, которому удалось выиграть «Тур» без единой победы на этапах.

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