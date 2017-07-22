Дюмолен пропустит «Вуэльту»

Голландский велогонщик Sunweb Том Дюмолен сообщил, что не выступит на «Вуэльте».

«В эти месяцы я хочу сконцентрироваться на чемпионате мира в Бергене, особенно на индивидуальной «разделке». Но надеюсь хорошо провести и командную гонку, и групповую.

И как вы могли заметить, в моем календаре нет «Вуэльты». Возможно, это для кого-то сюрприз, поэтому я хотел бы объяснить свое решение. Я люблю эту гонку. Именно там в 2015 году я провел свой первый Гран-тур и мне нравится спокойствие гонки и в то же время страсть местных зрителей.

Вместе с командой мы думали, что я отправлюсь туда помогать Вилко Кельдерману сражаться за общий зачет, а сам бы я поборолся на отдельных этапах и подготовился бы к чемпионату мира.

Но потом случилась победа на «Джиро»… Было круто, но безумное время последовало за этим. И в начале июля после моего отдыха я и команда начали задумываться над тем, есть ли у меня силы, физические и моральные, пройти еще одну сверхсложную программу Гран-тура и после этого быть в лучшей форме на чемпионате мира.

Если бы я участвовал в «Вуэлте», был бы шанс того, что там я выступлю недостаточно хорошо, а на чемпионате мира форма будет плохой, и я закончу сезон в неважном состоянии.

Поэтому мы выбрали более безопасный план подготовки к чемпионату мира, в последней части сезона я проеду канадские однодневные гонки», – рассказал Дюмолен.