22 июля состоится 20-й этап многодневки «Тур де Франс».

Гонщики проедут короткую «разделку» протяженностью 22,5 км с покорением подъема и спуска с Нотр-Дам-де-ла-Гард.

«Тур де Франс»

20-й этап

Марсель — Марсель, Франция

Индивидуальная гонка с раздельного старта (ITT)

22,5 км

Профиль/Карта

Начало гонки – в 15.00 по московскому времени. Трансляция – на канале «Евроспорт».

Общий зачет (после 19-го этапа)

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 83.26,55

2. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,23

2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,29

4. Микель Ланда (Испания, Sky) – 1,36

5. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,55

6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 2,56

7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,46

8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 6,52

9. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 8,22

10. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 8,34

11. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 13,41

12. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 13,52