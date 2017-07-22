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    «Тур де Франс». 20-й этап. Гонщики проедут «разделку» протяженностью 22,5 км

    Теги Тур де Франс велошоссе результаты Астана Альберто Контадор Дэниэл Мартин Ригоберто Уран Микель Ланда Кристофер Фрум Найро Кинтана Уоррен Баргиль Фабио Ару Дамиано Карузо Ромен Барде Луис Мейнтьес Саймон Йейтс

    22 июля состоится 20-й этап многодневки «Тур де Франс».

    Гонщики проедут короткую «разделку» протяженностью 22,5 км с покорением подъема и спуска с Нотр-Дам-де-ла-Гард.

    «Тур де Франс»

    20-й этап

    Марсель — Марсель, Франция

    Индивидуальная гонка с раздельного старта (ITT)

    22,5 км

    Профиль/Карта

    Начало гонки – в 15.00 по московскому времени. Трансляция – на канале  «Евроспорт».

    Общий зачет (после 19-го этапа)

    1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 83.26,55
    2. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,23
    2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,29
    4. Микель Ланда (Испания, Sky) – 1,36
    5. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,55
    6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 2,56
    7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,46
    8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 6,52
    9. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 8,22
    10. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 8,34
    11. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 13,41
    12. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 13,52

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