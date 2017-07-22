«Тур де Франс». 20-й этап. Гонщики проедут «разделку» протяженностью 22,5 км
22 июля состоится 20-й этап многодневки «Тур де Франс».
Гонщики проедут короткую «разделку» протяженностью 22,5 км с покорением подъема и спуска с Нотр-Дам-де-ла-Гард.
«Тур де Франс»
20-й этап
Марсель — Марсель, Франция
Индивидуальная гонка с раздельного старта (ITT)
22,5 км
Начало гонки – в 15.00 по московскому времени. Трансляция – на канале «Евроспорт».
Общий зачет (после 19-го этапа)
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 83.26,55
2. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,23
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,29
4. Микель Ланда (Испания, Sky) – 1,36
5. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,55
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 2,56
7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,46
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 6,52
9. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 8,22
10. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 8,34
11. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 13,41
12. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 13,52
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