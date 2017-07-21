Eurosport подписал контракт на показ «Тур де Франс» до 2023 года

Телеканал Eurosport заключил контракт с Европейским вещательным союзом и организаторами «Тур де Франс» Amaury Sport Organisation (ASO) на показ многодневки в ближайшие шесть лет.

В период с 2020 по 2023 год канал покажет эксклюзивные трансляции каждого из этапов «Тура» на территории 38 стран. Eurosport сотрудничает с организаторами многодневки с 1991 года.

«Мы с гордостью заявляем, что являемся домом велосипедного спорта, и эта сделка – еще один доказательство этих слов. Мы покажем каждую минуту «Тур де Франс» до 2023 года.

У нас есть права на показ всех Гран-туров, пяти классических гонок и более 30 турниров Мирового тура UCI – это более 200 дней в году и 2500 часов прямых трансляций велоспорта», – сказал генеральный директор канала Питер Хаттон.