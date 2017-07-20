Сегодня состоится 18-й этап многодневки «Тур де Франс».

Гонщики проедут заключительный горный этап с финишем в подъём высшей категории.

«Тур де Франс»

18-й этап

Бриансон – Коль д’Изоар

Франция

179,5 км

Профиль/Карта

Начало гонки — в 13.45 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 17-го этапа)

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 73.27,26

2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,27

3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)

4. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,53

5. Микель Ланда (Испания, Sky) - 1,24

6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 2,37

7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,07

8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 6,35

9. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 7,45

10. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 8,52

11. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 10,03

12. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 12,54