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    «Тур де Франс». 18-й этап. Пелотон преодолеет горный этап с финишем в подъем высшей категории

    Теги Тур де Франс велошоссе результаты Альберто Контадор Дэниэл Мартин Ригоберто Уран Микель Ланда Кристофер Фрум Найро Кинтана Уоррен Баргиль Фабио Ару Дамиано Карузо Ромен Барде Луис Мейнтьес Саймон Йейтс

    Сегодня состоится 18-й этап многодневки «Тур де Франс».

    Гонщики проедут заключительный горный этап с финишем в подъём высшей категории.

    «Тур де Франс»

    18-й этап

    Бриансон – Коль д’Изоар

    Франция

    179,5 км

    Профиль/Карта

    Начало гонки — в 13.45 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

    Общий зачет (после 17-го этапа)

    1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 73.27,26
    2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,27
    3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
    4. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,53
    5. Микель Ланда (Испания, Sky)  - 1,24
    6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 2,37
    7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,07
    8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 6,35
    9. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 7,45
    10. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 8,52
    11. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 10,03
    12. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 12,54

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