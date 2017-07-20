«Тур де Франс». 18-й этап. Пелотон преодолеет горный этап с финишем в подъем высшей категории
Сегодня состоится 18-й этап многодневки «Тур де Франс».
Гонщики проедут заключительный горный этап с финишем в подъём высшей категории.
«Тур де Франс»
18-й этап
Бриансон – Коль д’Изоар
Франция
179,5 км
Начало гонки — в 13.45 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 17-го этапа)
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 73.27,26
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,27
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
4. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,53
5. Микель Ланда (Испания, Sky) - 1,24
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 2,37
7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,07
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 6,35
9. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 7,45
10. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 8,52
11. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 10,03
12. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 12,54
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