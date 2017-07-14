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    «Тур де Франс». 13-й этап. Пелотон преодолеет горный маршрут с тремя подъемами первой категории

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    14 июля состоится 13-й этап многодневки «Тур де Франс». Пелотон преодолеет горный маршрут с тремя подъемами первой категории.

    «Тур де Франс»

    13-й этап

    Сен-Жирон – Фуа, Франция

    101 км

    Профиль/Карта

    Начало – 15.45 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

    Общий зачет (после 12-го этапа)

    1. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 52.51,49
    2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,06
    3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,25
    4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,55
    5. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,41
    6. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 2,13
    7. Микель Ланда (Испания, Sky) – 2,55
    8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 4,01
    9. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 4,24
    10. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 4,51
    11. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 7,14

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