«Тур де Франс». 13-й этап. Пелотон преодолеет горный маршрут с тремя подъемами первой категории
14 июля состоится 13-й этап многодневки «Тур де Франс». Пелотон преодолеет горный маршрут с тремя подъемами первой категории.
«Тур де Франс»
13-й этап
Сен-Жирон – Фуа, Франция
101 км
Начало – 15.45 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 12-го этапа)
1. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 52.51,49
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,06
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,25
4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,55
5. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,41
6. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 2,13
7. Микель Ланда (Испания, Sky) – 2,55
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 4,01
9. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 4,24
10. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 4,51
11. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 7,14
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