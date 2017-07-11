Марсель Киттель выиграл 10-й этап «Тур де Франс». Это его уже четвертая победа

Немецкий гонщик Quick-Step Floors Марсель Киттель четвертый раз стал победителем этапа многодневки «Тур де Франс»-2017.

Киттель уже становился многократным победителем этапов в рамках одного Гран-тура. Например, в 2014 году он одержал победы на первом, втором и третьем этапах «Тур де Франс», после чего выиграл еще и 21-й.

«Тур де Франс»

10-й этап

Периге – Бержерак, Франция

178 км

Профиль/Карта

1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 4.01,00

2. Йон Дегенкольб (Германия, Trek – Segafredo) – то же время

3. Дилан Груневеген (Голландия, Team LottoNL-Jumbo)

4. Зелиг Рудигер (Германия, BORA – Hansgrohe)

5. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha – Alpecin)

6. Насер Буанни (Франция, Cofidis, Solutions Crédits)

7. Дэниэл Маклэй (Великобритания, Fortuneo – Oscaro)...

10. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data)...

34. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)...

36. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...

89. Альберто Контадор (Испания,Trek – Segafredo)

Общий зачет (после 10-го этапа)

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 42.27,28

2. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,18

3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,51

4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,55

5. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,37

6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,44

7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 2,02

8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,13

9. Микель Ланда (Испания, Sky) – 3,06

10. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 3,53...

12. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 5,15...

21. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 14,11