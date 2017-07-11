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    Марсель Киттель выиграл 10-й этап «Тур де Франс». Это его уже четвертая победа

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    Немецкий гонщик Quick-Step Floors Марсель Киттель четвертый раз стал победителем этапа многодневки «Тур де Франс»-2017. 

    Киттель уже становился многократным победителем этапов в рамках одного Гран-тура. Например, в 2014 году он одержал победы на первом, втором и третьем этапах «Тур де Франс», после чего выиграл еще и 21-й.

    «Тур де Франс»

    10-й этап

    Периге – Бержерак, Франция

    178 км

    Профиль/Карта

    1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 4.01,00
    2. Йон Дегенкольб (Германия, Trek – Segafredo) – то же время
    3. Дилан Груневеген (Голландия, Team LottoNL-Jumbo)
    4. Зелиг Рудигер (Германия, BORA – Hansgrohe)
    5. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha – Alpecin)
    6. Насер Буанни (Франция, Cofidis, Solutions Crédits)
    7. Дэниэл Маклэй (Великобритания, Fortuneo – Oscaro)...
    10. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data)...
    34. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)...
    36. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...
    89. Альберто Контадор (Испания,Trek – Segafredo)

    Общий зачет (после 10-го этапа)

    1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 42.27,28
    2. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,18
    3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,51
    4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,55
    5. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,37
    6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,44
    7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 2,02
    8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,13
    9. Микель Ланда (Испания, Sky) – 3,06
    10. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 3,53...
    12. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 5,15...
    21. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 14,11

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