Марсель Киттель выиграл 10-й этап «Тур де Франс». Это его уже четвертая победа
Немецкий гонщик Quick-Step Floors Марсель Киттель четвертый раз стал победителем этапа многодневки «Тур де Франс»-2017.
Киттель уже становился многократным победителем этапов в рамках одного Гран-тура. Например, в 2014 году он одержал победы на первом, втором и третьем этапах «Тур де Франс», после чего выиграл еще и 21-й.
«Тур де Франс»
10-й этап
Периге – Бержерак, Франция
178 км
1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 4.01,00
2. Йон Дегенкольб (Германия, Trek – Segafredo) – то же время
3. Дилан Груневеген (Голландия, Team LottoNL-Jumbo)
4. Зелиг Рудигер (Германия, BORA – Hansgrohe)
5. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha – Alpecin)
6. Насер Буанни (Франция, Cofidis, Solutions Crédits)
7. Дэниэл Маклэй (Великобритания, Fortuneo – Oscaro)...
10. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data)...
34. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)...
36. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...
89. Альберто Контадор (Испания,Trek – Segafredo)
Общий зачет (после 10-го этапа)
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 42.27,28
2. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,18
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,51
4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,55
5. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,37
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,44
7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 2,02
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,13
9. Микель Ланда (Испания, Sky) – 3,06
10. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 3,53...
12. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 5,15...
21. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 14,11
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