Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Киттель опередил Буассона Хагена на 0,0003 секунды на финише седьмого этапа «Тур де Франс»

    Теги Тур де Франс велошоссе фото Эдвальд Буассон Хаген Quick-Step Floors Марсель Киттель Dimension Data (ex-MTN Qhubeka)

    0,0003 секунды разделили победителя и второго призера в финишном спурте на седьмом этапе веломногодневки «Тур де Франс».

    По фотофинишу победа досталась немцу Марселю Киттелю из Quick-Step Floors, норвежец Эдвальд Буассон Хаген из Dimension Data довольствовался вторым местом.

    «Я видел фото. Не вижу разницы. Обидно. Команда проделала отличную работу, и я выложился полностью. Не знаю, что именно я мог сделать иначе.

    Было бы не очень весело делить первое место, но это лучше, чем стать вторым», – цитирует Буассона Хагена VG.

    «Я понятия не имел, был ли я первым. После пересечения линии финиша я просто подумал, что борьба была очень плотной», – сказал Киттель.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться