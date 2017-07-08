Киттель опередил Буассона Хагена на 0,0003 секунды на финише седьмого этапа «Тур де Франс»

0,0003 секунды разделили победителя и второго призера в финишном спурте на седьмом этапе веломногодневки «Тур де Франс».

По фотофинишу победа досталась немцу Марселю Киттелю из Quick-Step Floors, норвежец Эдвальд Буассон Хаген из Dimension Data довольствовался вторым местом.

«Я видел фото. Не вижу разницы. Обидно. Команда проделала отличную работу, и я выложился полностью. Не знаю, что именно я мог сделать иначе.

Было бы не очень весело делить первое место, но это лучше, чем стать вторым», – цитирует Буассона Хагена VG.

«Я понятия не имел, был ли я первым. После пересечения линии финиша я просто подумал, что борьба была очень плотной», – сказал Киттель.