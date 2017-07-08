Французский гонщик Лилиан Кальмежан выиграл восьмой этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики проехали по горному маршруту с тремя категорийными подъемами.

«Тур де Франс»

8-й этап

Доль – Ле Рус, Франция

187,5 км

Профиль/Карта

1. Лилиан Кальмежан (Франция, Direct Energie) – 4.30,29

2. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 0,37

3. Гийом Мартин (Франция, Wanty-Groupe Gobert) – 0,50

4. Николас Роч (Ирландия, BMC) – то же время

5. Роман Кройцигер (Чехия, Orica-Scott)

6. Фабио Ару (Италия, «Астана»)...

8. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe)...

13. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)...

17. Ричи Порт (Австралия, BMC)

18. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)...

20. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...

25. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)...

27. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)...

29. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)

30. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)...

33. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)

34. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)

Общий зачет



1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 33.19,10

2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,12

3. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,14

4. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,25

5. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 0,39

6. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,43

7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,47

8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 0,52

9. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,54

10. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – 1,01

11. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – то же время...

15. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,33