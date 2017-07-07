7 июля пройдет седьмой этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики преодолеют 213,5 км по равнине.

«Тур де Франс»

7-й этап

Труа – Нюи-Сен-Жорж, Франция

213,5 км

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Начало – 13.20 по московскому времени, прямая трансляция – с 13.15 на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 6-го этапа)

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 23.44,33

2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,12

3. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,14

4. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,25

5. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 0,39

6. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,43

7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,47

8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 0,52

9. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,54

10. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – 1,01

11. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – то же время...

15. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,33