Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Тур де Франс». 7-й этап. Пелотон проедет 213,5 км по равнине

    Теги Тур де Франс велошоссе результаты Альберто Контадор Дэниэл Мартин Ригоберто Уран Ричи Порт Якоб Фульсан Кристофер Фрум Найро Кинтана Герейнт Томас Рафал Майка Ромен Барде Саймон Йейтс

    7 июля пройдет седьмой этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики преодолеют 213,5 км по равнине.

    «Тур де Франс»

    7-й этап

    Труа – Нюи-Сен-Жорж, Франция

    213,5 км

    Профиль/Карта

    Начало – 13.20 по московскому времени, прямая трансляция – с 13.15 на телеканале Eurosport.

    Общий зачет (после 6-го этапа)

    1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 23.44,33
    2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,12
    3. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,14
    4. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,25
    5. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 0,39
    6. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,43
    7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,47
    8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 0,52
    9. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,54
    10. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – 1,01
    11. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – то же время...
    15. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,33

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться