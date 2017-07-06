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    Кэвендиш сообщил, что болельщики угрожают ему и его семье в соцсетях после аварии с Саганом на «Тур де Франс»

    Теги Тур де Франс велошоссе Марк Кэвендиш Петер Саган Dimension Data (ex-MTN Qhubeka)

    Британский велогонщик Dimension Data Марк Кэвендиш сообщил, что болельщики угрожают ему и его семье в соцсетях после случая с Петером Саганом на «Тур де Франс».

    Напомним, что во время четвертого этапа «Тур де Франс» Кэвендиш упал из-за действий Сагана и сломал лопатку. Саган позже был дисквалифицирован.

    «Каждый имеет право на свое мнение. Но, пожалуйста, не забывайте, что это спорт. Подлые и угрожающие сообщения в социальных сетях в мой адрес и адрес моей семьи совершенно незаслуженны. Я прошу вас понять это и не слать нам угрозы», – написал Кэвендиш.

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