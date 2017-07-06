«Тур де Франс». 6-й этап. Гонщики проедут 216 км по равнине
6 июля состоится шестой этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут 216 км по равнине.
«Тур де Франс»
6-й этап
Везуль – Труа, Франция
216 км
Начало – 13.25 по московскому времени, трансляция – c 13.15 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 18.38,59
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,12
3. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,14
4. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,25
5. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 0,39
6. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – 0,43
7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,47
8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 0,52
9. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,54
10. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – 1,01
11. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – то же время...
15. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,33...
58. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 7,38
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