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    Кэвендиш снялся с «Тур де Франс» из-за перелома лопатки

    Теги Тур де Франс велошоссе Марк Кэвендиш травмы Петер Саган Bora-Hansgrohe Dimension Data (ex-MTN Qhubeka)

    Британский гонщик Dimension Data Марк Кэвендиш принял решение сняться с «Тур де Франс» из-за травмы.

    Спортсмен получил перелом лопатки во время падения на четвертом этапе многодневки, причиной которой стал словак Петер Саган. Словацкий гонщик был дисквалифицирован до конца «Тура» за неподобающее поведение на трассе, Bora-Hansgrohe уже подала протест на его отстранение.

    «Марк получил перелом лопатки. К счастью, на данном этапе операция не потребуется, самое главное, что не повреждены нервы. Он решил сняться с гонки по очевидным причинам, в последующие дни мы будем следить за его состоянием», – заявил доктор команды Dimension Data Адриан Ротунно.

    «Конечно, я очень расстроился, когда узнал о переломе. Чувствую, что у меня была хорошая возможность победить на этапе, и проиграть ее и даже покинуть сам «Тур» – гонку, вокруг которой строится моя карьера – это по-настоящему грустно», – сказал Кэвендиш.

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