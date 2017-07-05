Кэвендиш снялся с «Тур де Франс» из-за перелома лопатки

Британский гонщик Dimension Data Марк Кэвендиш принял решение сняться с «Тур де Франс» из-за травмы.

Спортсмен получил перелом лопатки во время падения на четвертом этапе многодневки, причиной которой стал словак Петер Саган. Словацкий гонщик был дисквалифицирован до конца «Тура» за неподобающее поведение на трассе, Bora-Hansgrohe уже подала протест на его отстранение.

«Марк получил перелом лопатки. К счастью, на данном этапе операция не потребуется, самое главное, что не повреждены нервы. Он решил сняться с гонки по очевидным причинам, в последующие дни мы будем следить за его состоянием», – заявил доктор команды Dimension Data Адриан Ротунно.

«Конечно, я очень расстроился, когда узнал о переломе. Чувствую, что у меня была хорошая возможность победить на этапе, и проиграть ее и даже покинуть сам «Тур» – гонку, вокруг которой строится моя карьера – это по-настоящему грустно», – сказал Кэвендиш.

Звезду велоспорта выгнали с «Тур де Франс». Что случилось?