Сегодня состоится 4-й этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут 207 км по равнине.

«Тур де Франс»

4-й этап

Мондорф-лес-Байнс, Люксембург – Виттель, Франция

207,5 км

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Начало – 13.20 по московскому времени, трансляция – c 13.15 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 10.00,31

2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,12

3. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – то же время

4. Петер Саган (Словакия, BORA-Hansgrohe) – 0,13

5. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Sky) – 0,16

6. Пьер Латур (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,25...

15. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,43...

20. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 0,47

21. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,48...

26. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,51

27. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 0,54...

29. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)...

59. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,52

123. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 3,55