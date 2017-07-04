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    «Тур де Франс». 4-й этап. Гонщики проедут 207 км по равнине

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    Сегодня состоится 4-й этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут 207 км по равнине.

    «Тур де Франс»

    4-й этап

    Мондорф-лес-Байнс, Люксембург – Виттель, Франция

    207,5 км

    Профиль/Карта

    Начало – 13.20 по московскому времени, трансляция – c 13.15 на ТК «Евроспорт»

    Общий зачет (после 3-го этапа)

    1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 10.00,31
    2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,12
    3. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – то же время
    4. Петер Саган (Словакия, BORA-Hansgrohe) – 0,13
    5. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Sky) – 0,16
    6. Пьер Латур (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,25...
    15. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,43...
    20. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 0,47
    21. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,48...
    26. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,51
    27. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 0,54...
    29. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)...
    59. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,52
    123. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 3,55

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