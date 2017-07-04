«Тур де Франс». 4-й этап. Гонщики проедут 207 км по равнине
Сегодня состоится 4-й этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут 207 км по равнине.
«Тур де Франс»
4-й этап
Мондорф-лес-Байнс, Люксембург – Виттель, Франция
207,5 км
Начало – 13.20 по московскому времени, трансляция – c 13.15 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 10.00,31
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,12
3. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – то же время
4. Петер Саган (Словакия, BORA-Hansgrohe) – 0,13
5. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Sky) – 0,16
6. Пьер Латур (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,25...
15. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,43...
20. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 0,47
21. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,48...
26. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,51
27. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 0,54...
29. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)...
59. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,52
123. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 3,55
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