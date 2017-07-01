Вальверде сошел с «Тур де Франс» из-за падения на первом этапе

Испанский гонщик Movistar Алехандро Вальверде сошел с «Тур де Франс» после падения на первом этапе многодневки.

Во время «разделки» в Дюссельдорфе испанец не вписался в поворот и упал на скорости 55 км/ч. Сообщается, что Вальверде сломал ногу и в данный момент отправлен в больницу на обследование.

Gutted for Movistar’s Alejandro Valverde as he crashed out of the Tour de France stage 1 prologue & abandons the race #TDF2017 #TDF pic.twitter.com/Eh0Co0TK3v — Cillian O Conchuir (@killeroc) 1 июля 2017 г.

«Самое сложное то, что колено, скорее всего, сломано, после столкновения со стеной образовался глубокий порез. Было много крови, и прежде, чем сделать рентген, врачам придется очистить колено, нужно посмотреть, сломаны ли обе кости. Похоже на то, что это серьезная травма», – заявили в команде.

На том же участке трассы упал еще один испанец – Йон Исагирре, выступающий за Bahrain Merida. Он так же был вынужден прекратить выступление на многодневке.

Отметим, что во время гонки шел дождь.