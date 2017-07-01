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    Вальверде сошел с «Тур де Франс» из-за падения на первом этапе

    Теги Тур де Франс велошоссе Алехандро Вальверде Movistar травмы Йон Исагирре Инчаусти

    Испанский гонщик Movistar Алехандро Вальверде сошел с «Тур де Франс» после падения на первом этапе многодневки.

    Во время «разделки» в Дюссельдорфе испанец не вписался в поворот и упал на скорости 55 км/ч. Сообщается, что Вальверде сломал ногу и в данный момент отправлен в больницу на обследование.

    «Самое сложное то, что колено, скорее всего, сломано, после столкновения со стеной образовался глубокий порез. Было много крови, и прежде, чем сделать рентген, врачам придется очистить колено, нужно посмотреть, сломаны ли обе кости. Похоже на то, что это серьезная травма», – заявили в команде.

    На том же участке трассы упал еще один испанец – Йон Исагирре, выступающий за Bahrain Merida. Он так же был вынужден прекратить выступление на многодневке.

    Отметим, что во время гонки шел дождь.

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