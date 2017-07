Вальверде сошел с «Тур де Франс» из-за падения на первом этапе

Испанский гонщик Movistar Алехандро Вальверде сошел с «Тур де Франс» после падения на первом этапе многодневки.

Во время «разделки» в Дюссельдорфе испанец не вписался в поворот и упал на скорости 55 км/ч. Сообщается, что Вальверде сломал ногу и в данный момент отправлен в больницу на обследование.

