Сегодня в Дюссельдорфе (Германия) стартует веломногодневка «Тур де Франс». Гонщики проедут 14-километровую «разделку».

«Тур де Франс»

1-й этап

Дюссельдорф – Дюссельдорф, Германия

ITT (индивидуальная гонка с раздельного старта)

14 км

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Начало гонки — в 14.45 по московскому времени, трансляция – с 14.15 на телеканале «Евроспорт».

Фавориты:

Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)

Ричи Порт (Австралия, BMC)

Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)

Фабио Ару (Италия, «Астана»)

Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)

Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)

Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)

Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)

Тибо Пино (Франция, FDJ)

Впервые российские велогонщики не выступят на «Тур де Франс».

Составы всех команд на «Тур де Франс»