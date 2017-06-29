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    Велогонщик пошутил про презервативы и девушек на подиуме, организаторы «Тур де Франс» потребовали извинений

    Теги Тур де Франс велошоссе Кристиан Прюдомм AG2R-La Mondiale ASO Ян Бакелантс

    Компания ASO, организаторы многодневки «Тур де Франс», потребовала извинения у бельгийского велогонщика AG2R La Mondiale Яна Бакелантса за сексисткие комментарии.

    В интервью Het Laatste Nieuws гонщику был задан вопрос о том, когда после начала «Тур де Франс» он собирается позвонить родителям. Бакелантс ответил, что сделает это после того, «как закончатся порнофильмы», и признался, что это шутка.

    После этого гонщика спросили, насколько тяжело обходиться без секса во время трехнедельной многодневки. Бакелантс снова сказал про порнофильмы и добавил, что «есть девушки на подиуме». На вопрос о том, какие вещи он будет использовать в свободное время, бельгиец ответил, что «это точно будет упаковка презервативов. Никогда не знаешь, где встретишь девушек с подиума».

    Директор «Тура» Кристиан Прюдомм потребовал извинений от Бакелантса.

    «Мы поговорим с командой, чтобы он принес извинения», – цитирует Прюдомма Reuters.

    «Мы видели интервью, в котором Бакелантс хотел пошутить, однако показал очень дурной тон. Мы приносим извинения организаторам и тем, кого оскорбили его слова», – сказали в AG2R La Mondiale.

    «Мои извинения всем, кого задели слова в так называемом «юмористическом» интервью. Мои слова были неуместными», – написал Бакелантс в твиттере.

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