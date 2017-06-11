Датский велогонщик Якоб Фульсан из «Астаны» сегодня выиграл заключительный этап многодневки «Критериум Дофине» и одержал победу в общем зачете. Австралиец Ричи Порт занял 2-е итоговое место, ирландец Дэн Мартин – 3-й, британец Кристофер Фрум – 4-й.

«Критериум Дофине»

8-й этап

Альбервиль – Плато де Солезон, Франция

115 км

Профиль/Карта

1. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 3.26,20

2. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,12

3. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE) – 0,27

4. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – 0,44

5. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,01

6. Ромен Барде (Франция, AG2R) – 1,02

7. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 1,15

8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,36

9. Рафаэль Вальс (Испания, Lotto-Soudal) – 1,41

10. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 3,30

11. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 4,10...

13. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,43...

52. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) – 21,37

53. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 21,49...

101. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 26,22

Общий зачет

1. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 29.05,54

2. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 0,10

3. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,32

4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,33

5. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,37

6. Ромен Барде (Франция, AG2R) – 2,04

7. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – 2,32

8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE) – 3,12

9. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 4,08

10. Рафаэль Вальс (Испания, Lotto-Soudal) – 4,40

11. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 5,20

13. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 9,02

22. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) – 24,15...

26. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 26,09...

77. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 1.04,33