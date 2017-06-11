«Критериум Дофине». 8-й этап. Фульсан выиграл этап и победил в общем зачете, Порт – 2-й, Фрум – 4-й
Датский велогонщик Якоб Фульсан из «Астаны» сегодня выиграл заключительный этап многодневки «Критериум Дофине» и одержал победу в общем зачете. Австралиец Ричи Порт занял 2-е итоговое место, ирландец Дэн Мартин – 3-й, британец Кристофер Фрум – 4-й.
«Критериум Дофине»
8-й этап
Альбервиль – Плато де Солезон, Франция
115 км
1. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 3.26,20
2. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,12
3. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE) – 0,27
4. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – 0,44
5. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,01
6. Ромен Барде (Франция, AG2R) – 1,02
7. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 1,15
8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,36
9. Рафаэль Вальс (Испания, Lotto-Soudal) – 1,41
10. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 3,30
11. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 4,10...
13. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,43...
52. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) – 21,37
53. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 21,49...
101. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 26,22
Общий зачет
1. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 29.05,54
2. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 0,10
3. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,32
4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,33
5. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,37
6. Ромен Барде (Франция, AG2R) – 2,04
7. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – 2,32
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE) – 3,12
9. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 4,08
10. Рафаэль Вальс (Испания, Lotto-Soudal) – 4,40
11. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 5,20
13. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 9,02
22. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) – 24,15...
26. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 26,09...
77. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 1.04,33
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