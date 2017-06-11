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    «Критериум Дофине». 8-й этап. Фульсан выиграл этап и победил в общем зачете, Порт – 2-й, Фрум – 4-й

    Теги велошоссе результаты Астана Альберто Контадор Алехандро Вальверде Дэниэл Мартин Ричи Порт Якоб Фульсан Кристофер Фрум Эндрю Талански Сергей Чернецкий Фабио Ару Ромен Барде Луис Мейнтьес Эстебан Чавес Саймон Йейтс Рафаэль Вальс Эмануэль Бухманн

    Датский велогонщик Якоб Фульсан из «Астаны» сегодня выиграл заключительный этап многодневки «Критериум Дофине» и одержал победу в общем зачете. Австралиец Ричи Порт занял 2-е итоговое место, ирландец Дэн Мартин – 3-й, британец Кристофер Фрум – 4-й.

    «Критериум Дофине»

    8-й этап

    Альбервиль – Плато де Солезон, Франция

    115 км

    Профиль/Карта

    1. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 3.26,20
    2. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,12
    3. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE) – 0,27
    4. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – 0,44
    5. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,01
    6. Ромен Барде (Франция, AG2R) – 1,02
    7. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 1,15
    8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,36
    9. Рафаэль Вальс (Испания, Lotto-Soudal) – 1,41
    10. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 3,30
    11. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 4,10...
    13. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,43...
    52. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) – 21,37
    53. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 21,49...
    101. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 26,22

    Общий зачет

    1. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 29.05,54
    2. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 0,10
    3. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,32
    4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,33
    5. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,37
    6. Ромен Барде (Франция, AG2R) – 2,04
    7. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – 2,32
    8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE) – 3,12
    9. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 4,08
    10. Рафаэль Вальс (Испания, Lotto-Soudal) – 4,40
    11. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 5,20
    13. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 9,02
    22. Эндрю Талански (США, Cannondale-Drapac) – 24,15...
    26. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 26,09...
    77. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 1.04,33

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