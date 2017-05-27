Сегодня состоится 20-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 190 км по горному маршруту.

«Джиро д’Италия»

20-й этап

Порденоне – Асиаго

190 км

Профиль/Карта/Монте Граппа/Фодза

Начало – в 13.05 по московскому времени, трансляция – c 14.30 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 19-го этапа)

1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 85.02,40

2. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 0,38

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,43

4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 0,53

5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,21

6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 1,30

7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 2,48

8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,35

9. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7,03

10. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 7,37

42. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.40,41...

93. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.13,56

94. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.14,07…

114. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.42,08...

121. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.45,33…

123. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.46,26...

131. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.53,06...

133. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.54,29...

145. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.04,08...

148. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.19,11...

160. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.34,43