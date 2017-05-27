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    «Джиро д’Италия». 20-й этап. Гонщики поднимутся на Граппу и Фодзу

    Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Винченцо Нибали Павел Брутт Дмитрий Козончук Katusha-Alpecin Иван Ровный Максим Бельков Стивен Крейсвик Газпром-РусВело Бауке Моллема Евгений Шалунов Сергей Фирсанов Ильнур Закарин Алексей Цатевич Сергей Лагутин Найро Кинтана Доменико Поццовиво Вячеслав Кузнецов Тибо Пино Александр Фолифоров Боб Юнгельс Том Дюмолин Адам Йейтс Матвей Мамыкин

    Сегодня состоится 20-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 190 км по горному маршруту.

    «Джиро д’Италия»

    20-й этап

    Порденоне – Асиаго

    190 км

    Профиль/Карта/Монте Граппа/Фодза

    Начало – в 13.05 по московскому времени, трансляция – c 14.30 на ТК «Евроспорт»

    Общий зачет (после 19-го этапа)

    1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 85.02,40
    2. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 0,38
    3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,43
    4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 0,53
    5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,21
    6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 1,30
    7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 2,48
    8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,35
    9. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7,03
    10. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 7,37
    42. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.40,41...
    93. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.13,56
    94. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.14,07…
    114. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.42,08...
    121. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.45,33…
    123. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.46,26...
    131. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.53,06...
    133. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.54,29...
    145. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.04,08...
    148. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.19,11...
    160. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.34,43

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