«Джиро д’Италия». 20-й этап. Гонщики поднимутся на Граппу и Фодзу
Сегодня состоится 20-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 190 км по горному маршруту.
«Джиро д’Италия»
20-й этап
Порденоне – Асиаго
190 км
Профиль/Карта/Монте Граппа/Фодза
Начало – в 13.05 по московскому времени, трансляция – c 14.30 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 19-го этапа)
1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 85.02,40
2. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 0,38
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,43
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 0,53
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,21
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 1,30
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 2,48
8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,35
9. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7,03
10. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 7,37
42. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.40,41...
93. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.13,56
94. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.14,07…
114. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.42,08...
121. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.45,33…
123. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.46,26...
131. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.53,06...
133. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.54,29...
145. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.04,08...
148. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.19,11...
160. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.34,43
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.