Сегодня состоится 19-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 191 км по горному маршруту с финишем на вершине первой категории сложности – Пьянкавалло.

«Джиро д’Италия»

19-й этап

Сан-Кандидо/Иннихен – Пьянкавалло

191 км

Профиль/Карта/Пьянкавалло

Начало – в 13.05 по московскому времени, трансляция – c 14.15 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 18-го этапа)

1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 80.00,48

2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,31

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,12

4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 1,36

5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,58

6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 2,07

7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 3,17

8. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 5,48

9. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 7,06

10. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7,24

41. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.33,28...

96. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.59,36

97. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.01,49...

118. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.24,37...

130. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.34,59

131. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.35,10...

133. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.36,46...

145. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.47,48...

147. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.51,27...

152. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.04,40

157. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.15,24...