«Джиро д’Италия». 19-й этап. Гонщики поднимутся на Пьянкавалло
Сегодня состоится 19-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 191 км по горному маршруту с финишем на вершине первой категории сложности – Пьянкавалло.
«Джиро д’Италия»
19-й этап
Сан-Кандидо/Иннихен – Пьянкавалло
191 км
Начало – в 13.05 по московскому времени, трансляция – c 14.15 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 18-го этапа)
1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 80.00,48
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,31
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,12
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 1,36
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,58
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 2,07
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 3,17
8. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 5,48
9. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 7,06
10. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7,24
41. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.33,28...
96. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.59,36
97. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.01,49...
118. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.24,37...
130. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.34,59
131. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.35,10...
133. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.36,46...
145. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.47,48...
147. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.51,27...
152. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.04,40
157. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 4.15,24...
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