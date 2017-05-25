«Джиро д’Италия». 18-й этап. Гонщики поднимутся на пять категорийных вершин в Альпах
Сегодня состоится 18-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 137 км, преодолев пять категорийных вершин в Доломитовых Альпах.
«Джиро д’Италия»
18-й этап
Моэна – Ортизеи
137 км
Начало – в 14.00 по московскому времени, трансляция – c 14.15 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 17-го этапа)
1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 76.05,38
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,31
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,12
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,38
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,40
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,05
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 3,49
8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 4,35
9. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 6,20
10. Ян Поланц (Словения, UAE Team Emirates) – 6,33
11. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 7,00...
54. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.27,37...
95. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.24,47
96. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.27,00...
120. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.52,46...
130. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.00,21...
131. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.58,09...
133. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.01,57...
136. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.03,08...
146. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.19,36...
153. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.32,49
158. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.40,35...
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