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    «Джиро д’Италия». 18-й этап. Гонщики поднимутся на пять категорийных вершин в Альпах

    Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Винченцо Нибали Павел Брутт Дмитрий Козончук Katusha-Alpecin Иван Ровный Максим Бельков Стивен Крейсвик Газпром-РусВело Бауке Моллема Евгений Шалунов Сергей Фирсанов Ильнур Закарин Алексей Цатевич Сергей Лагутин Найро Кинтана Доменико Поццовиво Вячеслав Кузнецов Тибо Пино Александр Фолифоров Боб Юнгельс Том Дюмолин Адам Йейтс Ян Поланц Матвей Мамыкин

    Сегодня состоится 18-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 137 км, преодолев пять категорийных вершин в Доломитовых Альпах.

    «Джиро д’Италия»

    18-й этап

    Моэна – Ортизеи

    137 км

    Профиль/Карта/Пордой/Понтивес

    Начало – в 14.00 по московскому времени, трансляция – c 14.15 на ТК «Евроспорт»

    Общий зачет (после 17-го этапа)

    1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 76.05,38
    2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,31
    3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,12
    4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,38
    5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,40
    6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,05
    7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 3,49
    8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 4,35
    9. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 6,20
    10. Ян Поланц (Словения, UAE Team Emirates) – 6,33
    11. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 7,00...
    54. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.27,37...
    95. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.24,47
    96. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.27,00...
    120. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.52,46...
    130. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.00,21...
    131. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.58,09...
    133. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.01,57...
    136. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.03,08...
    146. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.19,36...
    153. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.32,49
    158. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.40,35...

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