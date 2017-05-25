Сегодня состоится 18-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 137 км, преодолев пять категорийных вершин в Доломитовых Альпах.

«Джиро д’Италия»

18-й этап

Моэна – Ортизеи

137 км

Профиль/Карта/Пордой/Понтивес

Начало – в 14.00 по московскому времени, трансляция – c 14.15 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 17-го этапа)

1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 76.05,38

2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,31

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,12

4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,38

5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,40

6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,05

7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 3,49

8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 4,35

9. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 6,20

10. Ян Поланц (Словения, UAE Team Emirates) – 6,33

11. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 7,00...

54. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.27,37...

95. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.24,47

96. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.27,00...

120. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.52,46...

130. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.00,21...

131. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.58,09...

133. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.01,57...

136. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.03,08...

146. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.19,36...

153. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.32,49

158. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.40,35...