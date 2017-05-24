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    «Джиро д’Италия». 17-й этап. Гонщики проедут горный маршрут

    Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Винченцо Нибали Павел Брутт Дмитрий Козончук Katusha-Alpecin Иван Ровный Максим Бельков Стивен Крейсвик Бауке Моллема Евгений Шалунов Сергей Фирсанов Ильнур Закарин Алексей Цатевич Сергей Лагутин Найро Кинтана Доменико Поццовиво Вячеслав Кузнецов Тибо Пино Александр Фолифоров Боб Юнгельс Том Дюмолин Адам Йейтс Матвей Мамыкин

    Сегодня состоится 17-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут горный маршрут.

    «Джиро д’Италия»

    17-й этап

    Тирано – Канацеи

    219 км

    Профиль/Карта

    Начало – 12.25 по московскому времени, трансляция – c 14.15 на ТК «Евроспорт»

    Общий зачет (после 16-го этапа)

    1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 70.14,48
    2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,31
    3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,12
    4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,38
    5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,40
    6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,05
    7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 3,49
    8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 4,35
    9. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 6,20
    10. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 7,00...
    53. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.27,37...
    85. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.15,34...
    94. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.24,47...
    113. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.47,27...
    121. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.52,46...
    131. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.58,09...
    135. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.01,57...
    137. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.03,08...
    154. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.17,30...
    158. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.25,45...
    162. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.32,49

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