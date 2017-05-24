Сегодня состоится 17-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут горный маршрут.

«Джиро д’Италия»

17-й этап

Тирано – Канацеи

219 км

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Начало – 12.25 по московскому времени, трансляция – c 14.15 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 16-го этапа)

1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 70.14,48

2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,31

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,12

4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,38

5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,40

6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,05

7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 3,49

8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 4,35

9. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 6,20

10. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 7,00...

53. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.27,37...

85. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.15,34...

94. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.24,47...

113. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.47,27...

121. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.52,46...

131. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.58,09...

135. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.01,57...

137. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.03,08...

154. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.17,30...

158. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.25,45...

162. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.32,49