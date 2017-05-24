«Джиро д’Италия». 17-й этап. Гонщики проедут горный маршрут
Сегодня состоится 17-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут горный маршрут.
«Джиро д’Италия»
17-й этап
Тирано – Канацеи
219 км
Начало – 12.25 по московскому времени, трансляция – c 14.15 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 16-го этапа)
1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 70.14,48
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,31
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,12
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,38
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,40
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,05
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 3,49
8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 4,35
9. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 6,20
10. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 7,00...
53. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.27,37...
85. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.15,34...
94. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.24,47...
113. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.47,27...
121. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.52,46...
131. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.58,09...
135. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.01,57...
137. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.03,08...
154. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.17,30...
158. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.25,45...
162. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 3.32,49
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